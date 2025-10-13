Επεισόδιο στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ – Έβγαλαν έξω βουλευτές, κατέσχεσαν πανό

Επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, η οποία διακόπηκε για λίγο, καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας έβγαλαν βουλευτές έξω από το κοινοβούλιο και κατάσχεσαν πανό.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως τα άτομα που απομακρύνθηκαν είναι αριστεροί βουλευτές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο βουλευτής που διέκοψε την ομιλία Τραμπ ήταν ο Άιμαν Οντέχ, μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου, ο οποίος φώναξε σύνθημα για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

«Συγγνώμη για αυτό, κύριε Πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνέσετ στον Τραμπ. «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό», σημείωσε ο Τραμπ πριν συνεχίσει.

Στον λογαριασμό του στο X, ο Οντέχ έγραψε την προηγούμενη ώρα:

«Η ποσότητα υποκρισίας στο σώμα είναι ανυπόφορη. Το να στέφεται ο Νετανιάχου μέσω κολακείας ανεπανάληπτης, μέσα από μια οργανωμένη ομάδα, δεν απαλλάσσει αυτόν και την κυβέρνησή του από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Γάζα, ούτε από την ευθύνη για το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων θυμάτων και χιλιάδων Ισραηλινών θυμάτων. Αλλά βρίσκομαι εδώ μόνο λόγω της εκεχειρίας και της συνολικής συμφωνίας. Μόνο η λήξη της κατοχής, και μόνο η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δίπλα στο Ισραήλ, θα φέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και ασφάλεια για όλους».

Επίσης, απομακρύνθηκε ο Όφερ Κασίφ, μετά από φωνές προς τον Τραμπ, ενώ ένας από τους βουλευτές κρατούσε χαρτί με μήνυμα υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

