Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Επεισόδιο στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ – Έβγαλαν έξω βουλευτές, κατέσχεσαν πανό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως τα άτομα που απομακρύνθηκαν είναι αριστεροί βουλευτές του Ισραήλ.

Επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, η οποία διακόπηκε για λίγο, καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας έβγαλαν βουλευτές έξω από το κοινοβούλιο και κατάσχεσαν πανό.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως τα άτομα που απομακρύνθηκαν είναι αριστεροί βουλευτές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο βουλευτής που διέκοψε την ομιλία Τραμπ ήταν ο Άιμαν Οντέχ, μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου, ο οποίος φώναξε σύνθημα για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

«Συγγνώμη για αυτό, κύριε Πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνέσετ στον Τραμπ. «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό», σημείωσε ο Τραμπ πριν συνεχίσει.

Στον λογαριασμό του στο X, ο Οντέχ έγραψε την προηγούμενη ώρα:

«Η ποσότητα υποκρισίας στο σώμα είναι ανυπόφορη. Το να στέφεται ο Νετανιάχου μέσω κολακείας ανεπανάληπτης, μέσα από μια οργανωμένη ομάδα, δεν απαλλάσσει αυτόν και την κυβέρνησή του από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Γάζα, ούτε από την ευθύνη για το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων θυμάτων και χιλιάδων Ισραηλινών θυμάτων. Αλλά βρίσκομαι εδώ μόνο λόγω της εκεχειρίας και της συνολικής συμφωνίας. Μόνο η λήξη της κατοχής, και μόνο η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δίπλα στο Ισραήλ, θα φέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και ασφάλεια για όλους».

Επίσης, απομακρύνθηκε ο Όφερ Κασίφ, μετά από φωνές προς τον Τραμπ, ενώ ένας από τους βουλευτές κρατούσε χαρτί με μήνυμα υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΣΡΑΗΛΟΜΙΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα