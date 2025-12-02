Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ ένα σχέδιο 20 σημείων - Ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου»: Ξεσπά κατά του Λευκού Οίκου η Αμερικανίδα ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

"Αυτό το βίντεο είναι κακό και αηδιαστικό", έγραψε η Κάρπεντερ στο X. "Μην εμπλέξετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου υπέρ της απάνθρωπης ατζέντα σας"

 

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε την Τρίτη από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε ένα από τα τραγούδια της σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν ανθρώπους.

Το βίντεο, που κοινοποίησε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα, περιλαμβάνει την επιτυχία της Κάρπεντερ του 2024, "Juno". Έδειχνε ομοσπονδιακούς αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης να κυνηγούν ανθρώπους και να τους προσαγάγουν, ενώ οι περαστικοί κατέγραφαν τη δραστηριότητα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Η λεζάντα αναφέρει: "Το έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτό; Bye bye" - μια αναφορά στους στίχους του τραγουδιού – με τη λεζάντα διακοσμημένη με emoticons.

"Αυτό το βίντεο είναι κακό και αηδιαστικό", έγραψε η 25χρονη Κάρπεντερ στο X. "Μην εμπλέξετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου υπέρ της απάνθρωπης ατζέντα σας".

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, αναδημοσίευσε ένα απαντητικό μήνυμα: "Ένα σύντομο και γλυκό μήνυμα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, παράνομων δολοφόνων, βιαστών και παιδεραστών από τη χώρα μας. Όποιος θα υπερασπιζόταν αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι ηλίθιος ή μήπως είναι αργός;"

Η Κάρπεντερ, βραβευμένη με Grammy, εντάσσεται στη λίστα με δεκάδες μουσικούς, συμπεριλαμβανομένων των θρυλικών Νιλ Γιάνγκ και των Rolling Stones, οι οποίοι έχουν αντιταχθεί στη χρήση της μουσικής τους από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, που διανύει τη δεύτερη μη συνεχόμενη θητεία του, έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέλη της ομάδας επικοινωνίας του συχνά δημοσιεύουν σύντομα βίντεο που περιλαμβάνουν δημοφιλή τραγούδια για να δείξουν τις προσπάθειες του προέδρου να τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

Πηγή: skai.gr

Tags

ΗΠΑΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα