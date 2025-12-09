Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Χαμάς: Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν θα αρχίσει όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις παραβιάσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εκεχειρία παραμένει πολύ εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για την παραβίασή της

Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «δεν μπορεί να ξεκινήσει» όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις της συμφωνίας και αποφεύγει τις δεσμεύσεις του», δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο ή να είχε αυξήσει τον όγκο της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας από το έδαφός του, αλλά δεν το έχει πράξει.

Ο Μπαντράν πρόσθεσε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ζήτησε από τις χώρες - μεσολαβητές να «πιέσουν» το Ισραήλ να τηρήσει την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Εύθραυστη εκεχειρία

Η εκεχειρία παραμένει πολύ εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για την παραβίασή της, κάτι που αποτελεί κακό οιωνό για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, του οποίου η τρέχουσα εκεχειρία είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας, που αποσκοπεί στην εδραίωση της εκεχειρίας με σκοπό την επίτευξη οριστικού τερματισμού του πολέμου, μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού η Χαμάς παραδώσει τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΧΑΜΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα