Δυσκολεύει το ταξίδι στις ΗΠΑ: Οι τουρίστες από 42 κράτη θα πρέπει να δείχνουν ιστορικό πέντε ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!

Το έγγραφο της πρότασης κατατέθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο ανήκει η υπηρεσία. Ήδη έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αναφέρει το BBC.



Η πρόταση δεν αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτηθούν από το ιστορικό στα κοινωνικά δίκτυα.

Πέρα από αυτά θα απαιτηθούν οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις email που χρησιμοποίησε ο ταξιδιώτης τα τελευταία πέντε και 10 χρόνια αντίστοιχα, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την οικογένειά του.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ