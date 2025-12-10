Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δυσκολεύει το ταξίδι στις ΗΠΑ: Οι τουρίστες από 42 κράτη θα πρέπει να δείχνουν ιστορικό πέντε ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!

Θα ζητούνται επίσης οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις email που χρησιμοποίησε ο ταξιδιώτης τα τελευταία πέντε και δέκα χρόνια, αντίστοιχα.

Πέρα από αυτά θα απαιτηθούν οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις email που χρησιμοποίησε ο ταξιδιώτης τα τελευταία πέντε και 10 χρόνια αντίστοιχα, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την οικογένειά του.
Πέρα από αυτά θα απαιτηθούν οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις email που χρησιμοποίησε ο ταξιδιώτης τα τελευταία πέντε και 10 χρόνια αντίστοιχα, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την οικογένειά του.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΗΠΑ

