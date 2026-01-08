Οι δέκα χώρες με τα περισσότερα αποθέματα πετρελαίου - Πού βρίσκεται η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Tα αποθέματά της υπολογίζονται σε 300 δισεκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται για τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Αυτός δεν είναι, ωστόσο, ο λόγος που ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να δικαιολογήσει την αιφνιδιαστική επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το περασμένο Σάββατο, κατά την οποία συνελήφθησαν ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Κατά την αμερικανική κυβέρνηση, η σύλληψη του Μαδούρο ήταν μια επιχείρηση επιβολής του νόμου καθώς έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Πάντως, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, με την απομάκρυνση του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ στοχεύουν να αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα ανακοίνωσε ότι η νέα μεταβατική κυβέρνηση θα «παραδώσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε παραγωγή δύο μηνών.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, τα έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αποκλειστικά αμερικανικών προϊόντων, από αγροτικά είδη έως φαρμακευτικά σκευάσματα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν επ’ αόριστον τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι χώρες με τα περισσότερα αποθέματα πετρελαίου

Ενώ φιλοξενεί το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

Οι χώρες με τα περισσότερα αποθέματα πετρελαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚ είναι οι ακόλουθες:

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την πισσώδη άμμο που είναι μη συμβατικά κοιτάσματα πετρελαίου, και αφορούν την πλειονότητα των αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού του Καναδά.

