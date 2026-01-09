Η Γερουσία των ΗΠΑ μπλόκαρε νέες στρατιωτικές ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα -Και Ρεπουμπλικανοί εναντίον του

Η Γερουσία των ΗΠΑ μπλόκαρε με ψήφισμα τυχόν νέες στρατιωτικές ενέργειες κατά της Βενεζουέλας, σε περίπτωση που αποφάσιζε έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το ψήφισμα πέρασε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά.

Λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιδρομή των αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, οι γερουσιαστές κόβουν στον Τραμπ το δικαίωμα να αποφασίσει αυθαίρετα μία νέα επέμβαση κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί τάχθηκαν μαζί με τους Δημοκρατικούς κατά την ψηφοφορία.

Διεργασίες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω Βενεζουέλας

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν μπλοκάρει όλα τα μέτρα, αλλά η τελευταία ψηφοφορία ήταν μόλις 49-51, καθώς δύο γερουσιαστές από το κόμμα του Τραμπ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για να υποστηρίξουν ένα ψήφισμα τον Νοέμβριο. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης είχαν δηλώσει τότε ότι δεν σχεδίαζαν αλλαγή καθεστώτος ή επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ορισμένοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών, δημοσίως, και ορισμένων Ρεπουμπλικανών, παρασκηνιακά.

«Μίλησα σήμερα με τουλάχιστον δύο Ρεπουμπλικάνους που δεν ψήφισαν προηγουμένως υπέρ αυτού του ψηφίσματος και που το σκέφτονται» δήλωσε ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι που συνυπογράφει το ψήφισμα, σε συνέντευξη Τύπου πριν από την ψηφοφορία.

«Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ πώς θα ψηφίσουν, αλλά τουλάχιστον δύο το σκέφτονται, και ορισμένοι από αυτούς μιλούν δημόσια για τις αμφιβολίες τους σχετικά με αυτό» δήλωσε πριν από την ψηφοφορία ο Πολ, μιλώντας δίπλα στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τιμ Κέιν της Βιρτζίνια, χωρίς να αποκαλύψει τα ονόματα των Ρεπουμπλικανών.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του Τραμπ κατέχει πλειοψηφία 53-47 εδρών στη Γερουσία.

Το ψήφισμα περιορίζει τον Τραμπ

Η ψήφιση από τη Γερουσία είναι μια σημαντική νίκη για τους γερουσιαστές και τους βουλευτές που έχουν προωθήσει το ζήτημα των πολεμικών εξουσιών.

Ωστόσο, για να γίνει νόμος, η πρόταση θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Ρεπουμπλικανική Βουλή των Αντιπροσώπων στα δύο τρίτα.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται πως μία παρατεταμένη και δαπανηρή εκστρατεία για την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα θα κοστίσει ακριβά στην οικονομία των ΗΠΑ.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαιτεί από κάθε πρόεδρο να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου πριν ξεκινήσει μια παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Kάποιοι λένε, επίσης, ότι ο Τραμπ έχει το δικαίωμα, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, να ξεκινήσει περιορισμένες στρατιωτικές ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια.

