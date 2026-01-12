Αποκάλυψη NYT για Βενεζουέλα: Πώς τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας... παρέδωσαν τον Μαδούρο στον Τραμπ

Σοβαρά κενά στη λειτουργία της αεράμυνας της Βενεζουέλας αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο τα ρωσικής προέλευσης συστήματα που είχε προμηθευτεί το Καράκας αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανενεργά και αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν μια εκτεταμένη αμερικανική επίθεση, η οποία προηγήθηκε επιχείρησης ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα είχε ξεκινήσει από το 2009 την προμήθεια προηγμένων ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων, όπως τα S 300 και Buk M2, επιδιώκοντας να θωρακίσει τον εναέριο χώρο της σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα, όταν αμερικανικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στις 3 Ιανουαρίου, τα συστήματα αυτά δεν ήταν καν συνδεδεμένα με ραντάρ.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές αλλά και ανεξάρτητοι αναλυτές, τα αντιαεροπορικά συστήματα δεν λειτουργούσαν ως ενιαίο δίκτυο και είναι πιθανό να παρέμεναν εκτός επιχειρησιακής χρήσης για χρόνια. Μάλιστα, βασικά τους εξαρτήματα φαίνεται να βρίσκονταν αποθηκευμένα και να μην είχαν αναπτυχθεί, κάτι που προκύπτει από ανάλυση φωτογραφιών, βίντεο και δορυφορικών εικόνων που λήφθηκαν μετά τα πλήγματα.

Η εξέταση των δεδομένων δείχνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν προτεραιότητα σε επιθέσεις κατά σημείων όπου η Βενεζουέλα είχε αναπτύξει ή αποθηκεύσει συστήματα Buk, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στο Καράκας. Παράλληλα, το Καράκας αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στη συντήρηση της ρωσικής αεράμυνάς του, εξαιτίας της έλλειψης Ρώσων τεχνικών και ανταλλακτικών, τα οποία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, διοχετεύονταν κατά προτεραιότητα στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο η Μόσχα να επέτρεψε σκόπιμα την απαξίωση των συστημάτων που είχε πουλήσει στη Βενεζουέλα, προκειμένου να αποφύγει μια ευθεία και πιο επικίνδυνη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας ήταν ουσιαστικά απροετοίμαστες για μια αμερικανική επίθεση», δήλωσε στους New York Times ο στρατιωτικός αναλυτής Γιάσερ Τρουχίγιο. Όπως ανέφερε, τα στρατεύματα δεν διασκορπίστηκαν, τα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης δεν ενεργοποιήθηκαν και τα αντιαεροπορικά συστήματα είτε δεν αναπτύχθηκαν είτε δεν λειτούργησαν. «Ήταν μια αλληλουχία λαθών που επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρήσουν με σχετική ευκολία, αντιμετωπίζοντας ελάχιστη απειλή από την αεράμυνα της Βενεζουέλας», κατέληξε.