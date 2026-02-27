Έρευνα Υπουργείου Εσωτερικών για Δήμο Πόλης Χρυσοχούς: Επιβεβαιώθηκαν το βόλεμα και η συγγενοκρατία

Η διοικητική έρευνα που διενεργήθηκε από ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς ολοκληρώθηκε χθες και σήμερα αναμένεται να παραδοθεί στον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η έρευνα επιβεβαίωσε τις καταγγελίες ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη λήψη της απόφασης επαναπρόσληψης ωρομίσθιων εργατών, η οποία οδήγησε και στη μονιμοποίησή τους, είναι παράνομη καθώς στη σχετική απόφαση συμμετείχαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατέχουν θέση αντιδημάρχου σε διαμερίσματα του δήμου. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς διαθέτει συνολικά 14 αντιδημάρχους.

Όπως επιβεβαιώνεται από τα επίμαχα πρακτικά, τέσσερις αντιδήμαρχοι συμμετείχαν στη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου, κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση για την επαναπρόσληψη των παιδιών τους, γεγονός που οδήγησε κατ’ επέκταση στη μονιμοποίησή τους, παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Ειδικότερα, καταστρατηγήθηκε η αρχή της αμεροληψίας, σύμφωνα με την οποία διοικητικό όργανο δεν δύναται να μετέχει στην παραγωγή διοικητικής πράξης όταν υφίσταται ιδιάζουσα σχέση είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας.

Το βόλεμα και τη συγγενοκρατία στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς κατήγγειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών ο αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Κρήτου Τέρρας, Δέρβης Χαραλάμπους. Πριν από την αποστολή της επιστολής-καταγγελίας προς τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο κ. Χαραλάμπους είχε καλέσει το δημοτικό συμβούλιο να μην επικυρώσει τα πρακτικά της υπό αναφορά συνεδρίας, καθώς «εγείρονται ζητήματα νομιμότητας αλλά και ηθικής τάξης». Ωστόσο, η προειδοποίησή του αγνοήθηκε και, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επικύρωση των πρακτικών.

Μονιμοποίηση χωρίς προκήρυξη των θέσεων

Το δεύτερο ζήτημα που εξετάστηκε αφορά τη μεθόδευση της μονιμοποίησης των εν λόγω ωρομίσθιων εργατών. Παρά το ότι είχαν προσληφθεί αρχικά μόνο για εννέα μήνες, η σύμβαση εργοδότησής τους ανανεώθηκε με την ψήφο των γονιών τους. Μόλις συμπλήρωσαν δώδεκα μήνες στον δήμο, μετατράπηκαν αυτομάτως από εποχικοί σε μόνιμους ωρομίσθιους, βάσει του κανονισμού που διέπει το καθεστώς εργοδότησης των ωρομίσθιων εργατών.

Το μεμπτό στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι προσλήφθηκαν ως εποχικοί και κατέληξαν να καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί προκήρυξή τους. Εάν υπήρχε πρόθεση για τη δημιουργία τακτικών θέσεων, αυτές όφειλαν να προκηρυχθούν απο τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και όχι να καταληφθούν από παιδιά αντιδημάρχων και μάλιστα με την ψήφο των ίδιων των γονιών τους.

Θα ζητήσει ποινική έρευνα ο υπουργός;

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», σήμερα αναμένεται να διαβιβαστεί το πόρισμα της έρευνας στον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία που τέθηκε σε εφαρμογή με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Ιωάννου δύναται να ζητήσει ανάκληση των αποφάσεων ή/και να ακυρώσει τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών θα αποφασίσει κατά πόσο θα απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τη διενέργεια ποινικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα και από ποιους αιρετούς αξιωματούχους.