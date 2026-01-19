Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων στην Ισπανία - Μαύρη λίστα με 39 νεκρούς και 152 τραυματίες

Στους 39 ανέρχεται ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας.

Τον τραγικό απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Κύπρου). Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία.

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Επιβάτες των μοιραίων τρένων περιγράφουν στα ισπανικά μέσα τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης και την κόλαση που ακολούθησε.

«Νιώσαμε ένα ξαφνικό τράνταγμα. Το τρένο άρχισε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι που σταμάτησε. Όταν κατέβηκα από το τρένο, είδα έναν νεκρό. Προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν ένα διαλυμένο συντρίμμι. Οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο» δήλωσε στην El Pais o 44χρονος Σαντιάγο, επιβάτης στο εκτροχιασμένο τρένο της Iryo.

«Όλα πετούσαν γύρω μας, δεν προλάβαμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Υπήρξαν άνθρωποι που πέθαναν ακαριαία, ο συνάδελφός μου δίπλα μου δεν ήξερε πού βρισκόταν», λέει μια άλλη επιβάτης.

Tragedy in Spain: 21 people killed in a collision between two high-speed trains. pic.twitter.com/1QdNwYvpat — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2026

Πώς συνέβη η σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El Pais, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι

«Σήμερα είναι μια νύχτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Τι απαντούν οι εταιρείες

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της, τόνισε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του, του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).

Πηγή: lifo.gr