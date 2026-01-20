Η Βρετανία απαντά στον Τραμπ για τις νήσους Τσάγκος: «Δεν συμβιβαζόμαστε σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας»

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε επίσημη απάντηση στις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία που αφορά τα νησιά Τσάγκος, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το Λονδίνο προχώρησε στη συμφωνία επειδή η στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία είχε τεθεί υπό απειλή, μετά από δικαστικές αποφάσεις που αποδυνάμωναν τη βρετανική νομική θέση και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική λειτουργία της. Όπως επισημάνθηκε, η συμφωνία διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της κοινής αμερικανοβρετανικής βάσης για τις επόμενες γενιές.

Η απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης ήρθε μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες ότι η συμφωνία ενδέχεται να αποδυναμώσει τη δυτική στρατηγική παρουσία στον Ινδικό Ωκεανό. Το Λονδίνο επιδίωξε να καταστήσει σαφές ότι η επιλογή του δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά κίνηση που θωρακίζει τη στρατηγική σημασία της περιοχής και προστατεύει κρίσιμα αμυντικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία έχει χαιρετιστεί δημόσια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και όλους τους συμμάχους της συμμαχίας πληροφοριών Πέντε Ματιών, καθώς και από σημαντικούς διεθνείς εταίρους όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

