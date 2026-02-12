Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το δόγμα Ντονρό του Τραμπ: Σύνοδος με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής στο Μαϊάμι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις 7 Μαρτίου ηγέτες χωρών της Λατινικής Αμερικής, με επίκεντρο τον γεωπολιτικό συντονισμό και τη μείωση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να υποδεχθεί αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής σε σύνοδο που σκοπεύει να διεξαχθεί στο Μαϊάμι, στην πολιτεία Φλόριντα (νότια), το Σάββατο 7η Μαρτίου, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χθες Τετάρτη.

Η πηγή αυτή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη σύνοδο, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ιδίως οι Πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας, του Σαλβαδόρ, του Ισημερινού και της Ονδούρας. Όλοι τους έχουν μάλλον καλές σχέσεις με τον Τραμπ.

Το διπλωματικό ραντεβού οργανώνεται δύο μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η σύνοδος αναμένεται να έχει στο επίκεντρο τη μείωση της επιρροής της Κίνας στην ήπειρο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου της Αργεντινής.

Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και αυτός του Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, θεωρείται πως είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα προσκληθούν και άλλοι ηγέτες ή όχι.

Οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Μεξικού, που τοποθετούνται στην αριστερά, έχουν πιο περίπλοκες σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ο Τραμπ, που άλλοτε αρεσκόταν να κατακεραυνώνει τον επεμβατισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό, άλλαξε πορεία: το τρέχον διάστημα δηλώνει πως εφαρμόζει το «δόγμα Ντονρό», λογοπαίγνιο με το δικό του μικρό όνομα και το επώνυμο του Αμερικανού Προέδρου, Τζέιμς Μονρό, που διεμήνυε εν έτει 1823 ότι η Λατινική Αμερική ήταν η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, πως αποτελούσε μέρος της σφαίρας επιρροής της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα