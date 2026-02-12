«Τι πρέπει να κάνω για να σε δω με στενό δερμάτινο;»: Τα... ροζ μηνύματα του επικεφαλής της επιτροπής Λος Άντζελες 2028 στην Γκισλέιν Μάξγουελ

Αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις να αποχωρήσει από τη θέση του βρίσκεται ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, Κέισι Γουάσερμαν, μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης παλαιών ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφο του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και trafficking.

Όπως αναφέρει το CNN, ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 δέχεται πιέσεις για παραίτηση, έπειτα από τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αντάλλαξε με τη Μάξγουελ πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Almost a year ago, during the Deathpact assault, I called out Wasserman for being involved with Epstein and I got death threats... Casey Wasserman was listed 80+ times in the Epstein files…. This company represents so many artists that I really hope find new representation…. pic.twitter.com/tove5uM1ip — 🌻T🌻 (@tortorence) February 3, 2026

Τα email, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικό και ερωτικό περιεχόμενο, δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα μάλιστα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες αναμένεται να συνεδριάσει άμεσα, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Γουάσερμαν μετά τις αποκαλύψεις.

Ο ίδιος δήλωσε ότι μετανιώνει για την αλληλογραφία του με τη Μάξγουελ, «η οποία έλαβε χώρα πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, πολύ πριν αποκαλυφθούν τα φρικτά εγκλήματά της».

Σύμφωνα με την WSJ, το 2002, ο Γουάσερμαν και η τότε σύζυγός του ταξίδεψαν με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, στο πλαίσιο επίσκεψης σε προγράμματα κατά του AIDS στην Αφρική, μαζί με τη Μάξγουελ, τον Έπσταϊν, τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και άλλους.

Ένας από τους συμμετέχοντες στο ταξίδι, γιατρός επειγόντων περιστατικών, δήλωσε σε ομοσπονδιακούς πράκτορες σε συνέντευξη το 2020 ότι στο ταξίδι βρίσκονταν επίσης αρκετές νεαρές γυναίκες -μεταξύ των οποίων μία μασέζ, ένα μοντέλο και μία μπαλαρίνα- για λόγους που, όπως είπε, δεν μπορούσε να κατανοήσει.

Περίπου έξι μήνες αργότερα, ο Γουάσερμαν αντάλλαξε αρκετά «πικάντικα» email με την Μάξγουελ το 2003. Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για προαγωγή ανηλίκου στην πορνεία και συνελήφθη το 2019. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για σωματεμπορία και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τη συνδρομή της στον Έπσταϊν στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Ο Γουάσερμαν αναγνώρισε την πτήση του 2002, αλλά δήλωσε ότι «ουδέποτε είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

«Πού είσαι; Μου λείπεις»

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Γουάσερμαν, ο οποίος, πέρα από πρόεδρος της LA28 είναι και ισχυρός ατζέντης στον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, αντάλλαξε αρκετά προσωπικά μηνύματα με τη Μάξγουελ το 2003. Σε μία από τις συνομιλίες, τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, φέρεται να τη ρωτά: «Τι πρέπει να κάνω για να σε δω με ένα στενό δερμάτινο ντύσιμο;».

Σε άλλο email, με ημερομηνία 1η Απριλίου 2003, ο Γουάσερμαν, ο οποίος τότε ήταν παντρεμένος, φέρεται να γράφει στη Μάξγουελ: «Πού είσαι; Μου λείπεις», πριν ζητήσει να κανονίσει ένα μασάζ.

Ο Γουάσερμαν δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε ποινική πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν. Μηνύματα που εστάλησαν σε εκπροσώπους του μέσω της εταιρείας διαχείρισης ταλέντων του και μέσω εταιρείας διαχείρισης κρίσεων δεν απαντήθηκαν άμεσα την Πέμπτη. Σε δήλωσή του σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ζήτησε συγγνώμη για την επικοινωνία του με τη Μάξγουελ, προσθέτοντας ότι «ποτέ» δεν είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν.

Η υπόθεση απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό περισπασμό, την ώρα που το Λος Άντζελες προετοιμάζεται για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα αποφέρουν στην περιοχή πρόσθετο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από 13,6 έως 17,6 δισ. δολάρια και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ζητούν την παραίτησή του

Αρκετοί τοπικοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει δημόσια την αποχώρηση του Γουάσερμαν, τονίζοντας ότι το διακύβευμα των Αγώνων είναι πολύ μεγάλο για να τεθεί σε κίνδυνο. «Το Λος Άντζελες δεν μπορεί να εμπιστευθεί το οικονομικό του μέλλον σε κάποιον που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ», δήλωσε ο ελεγκτής της πόλης Κένεθ Μεχία, καλώντας τον Γουάσερμαν «να αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί».

Η δημοτική σύμβουλος Μόνικα Ροντρίγκεζ δήλωσε στο Spectrum News ότι είναι «εξαιρετικά απογοητευμένη» από τη στενή σχέση Γουάσερμαν – Μάξγουελ, σημειώνοντας ότι «υπονομεύει σοβαρά την κληρονομιά που υποτίθεται ότι πρέπει να εκπροσωπούν αυτοί οι Αγώνες».

Η επόπτρια της κομητείας Λος Άντζελες Τζάνις Χαν, επίσης υπέρ της παραίτησης, τόνισε ότι η στάση της «δεν αφορά τη διαπόμπευση για παρελθοντικές απερισκεψίες», αλλά «το μήνυμα που στέλνεται στα θύματα του Έπσταϊν και στον κόσμο για τις αξίες μας, ιδιαίτερα καθώς προσπαθούμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής διακίνησης που θα μπορούσε να συνδεθεί με τους Αγώνες».

«Κρίσιμο να υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση»

Από την πλευρά της, η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι είναι «κρίσιμο να υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση, ώστε η πόλη να λάμψει και οι Αγώνες του 2028 να είναι οι καλύτεροι στην ιστορία του Λος Άντζελες», χωρίς ωστόσο να ζητήσει ευθέως την παραίτηση του Γουάσερμαν, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για την ηγεσία της LA28 ανήκει στο διοικητικό της συμβούλιο.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της LA28, στο οποίο συμμετέχουν σχεδόν τρεις δεκάδες εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και της πολιτικής, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με το αν εξακολουθούν να στηρίζουν τον Γουάσερμαν. Ούτε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ούτε η Ολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα, με εκπροσώπους τους να παραπέμπουν σε προηγούμενη δήλωση του Γουάσερμαν και να δηλώνουν ότι δεν έχουν κάτι επιπλέον να προσθέσουν.

protothema.gr