Η Ουκρανία ετοιμάζεται να στείλει προσωπικό στη Μέση Ανατολή, ειδικό στις αναχαιτίσεις drones

Οι Financial Times ανέφεραν ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για την αγορά πυραύλων αναχαίτισης που κατασκευάζονται στο Κίεβο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις με ιρανικά drones.

Η Ουκρανία θα στείλει «σύντομα» στρατιωτικό προσωπικό στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις με ιρανικά drones, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος την Παρασκευή.

Ο αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Το ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό αναμένεται να φτάσει στον Κόλπο στο εγγύς μέλλον», επισημαίνοντας παράλληλα πως οι συνομιλίες είναι ακόμη σε εξέλιξη «για να καθοριστεί ο τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου».

Οι πηγές της εφημερίδας επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ουκρανικά αναχαιτιστικά που είναι ικανά να καταρρίψουν τα ιρανικά drones τύπου «Shahed».

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει ένα σύστημα άμυνας που βασίζεται σε φθηνούς πυραύλους αναχαίτισης, οι οποίοι παράγονται μαζικά, με κάθε πύραυλο να κοστίζει λιγότερο από μερικές χιλιάδες δολάρια.

Την Τρίτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως θα προσφέρει τη χρήση ουκρανικής τεχνολογίας κατά των drones για την αντιμετώπιση των ιρανικών επιθέσεων.

Πηγή: protothema.gr

