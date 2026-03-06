Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο παράδοση άνευ όρων και μετά θα επιλέξουμε τον νέο ηγέτη

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ να εργαστούν για να «κάνουν το Ιράν μεγάλο ξανά», παραφράζοντας το γνωστό MAGA

Σκληρό μήνυμα στο καθεστώς της Τεχεράνης έστειλε, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το μόνο που μπορεί να δεχτεί είναι μια «παράδοση άνευ όρων» και στη συνέχεια την επιλογή του νέου ηγέτη (ή ομάδας ηγετών) της χώρας, που θα καλύψουν το κενό που άφησε ο θάνατος του Αλί Χαμενεϊ.

Παράλληλα, ο Τραμπ έβαλε στο παιχνίδι και τους συμμάχους, λέγοντας πως όλοι μαζί θα εργαστούν για την επόμενη μέρα στο Ιράν, εγκαινιάζοντας και τη φράση «ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!)», σε παράφραση του γνωστού, πλέον, MAGA.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Πηγή: protothema.gr

