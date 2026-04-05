Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk κατά τη διάσωση του πιλότου του F-15

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει λίγο νωρίτερα ότι αυτός ο αξιωματικός διασώθηκε και είναι «σώος και ασφαλής», έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν τρία στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 το οποίο κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στο νότιο τμήμα της Ισφαχάν -- ανάμεσά τους δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130-- επλήγησαν και πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», ανακοίνωσε η ενοποιημένη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης «απέτυχε».

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ερημική περιοχή, από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, από την πλευρά του, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν στις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για πολίτες ή στρατιωτικό προσωπικό.

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone επίσης στην επαρχία Ισφαχάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

