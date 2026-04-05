Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk κατά τη διάσωση του πιλότου του F-15

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν τρία στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 το οποίο κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει λίγο νωρίτερα ότι αυτός ο αξιωματικός διασώθηκε και είναι «σώος και ασφαλής», έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στο νότιο τμήμα της Ισφαχάν -- ανάμεσά τους δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130-- επλήγησαν και πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», ανακοίνωσε η ενοποιημένη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης «απέτυχε».

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ερημική περιοχή, από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, από την πλευρά του, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν στις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για πολίτες ή στρατιωτικό προσωπικό.

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone επίσης στην επαρχία Ισφαχάν.

