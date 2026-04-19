Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια στο νότιο Λίβανο - Σε ισχύ η εκεχειρία

Live: Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν - Νέες απειλές Τραμπ

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περαιτέρω κατεδαφίσεις σήμερα στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στο νότιο Λίβανο όπου ισχύει εκεχειρία. «Ο ισραηλινός εχθρός επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις του για την ανατίναξη σπιτιών με δυναμίτη στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ», αναφέρει το NNA, επισημαίνοντας ότι κατεδαφίσεις έγιναν και σε άλλες παραμεθόριες πόλεις όπου υπάρχουν ισραηλινά στρατεύματα.

Η Μπιντ Τζμπέιλ, που βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων, υπήρξε θέατρο σφοδρών μαχών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και φιλοϊρανών μαχητών της Χεζμπολάχ για αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε, λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ότι η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν είχε τελειώσει» και ότι η «ζώνη ασφαλείας» που το Ισραήλ σκοπεύει να δημιουργήσει στο νότο «θα συνεχίσει να καθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές (από τη Χεζμπολάχ, σημείωση του συντάκτη), μεταξύ άλλων μέσω της καταστροφής σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

