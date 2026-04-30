Συντεχνίες: Να δοθούν απαντήσεις από κυβέρνηση, «όχι» σε συντάξεις κάτω από το όριο φτώχειας

Κάλεσμα στην κυβέρνηση να παρουσιάσει με ειλικρίνεια όλες τις πτυχές που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση απευθύνουν οι συντεχνίες, τονίζοντας την ανάγκη να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Παράλληλα, επαναλαμβάνουν την ανάγκη ολοκληρωμένης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης με ενίσχυση και των ταμείων προνοίας προκειμένου οι συνταξιούχοι να έχουν ένα επαρκές εισόδημα.

Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα, ότι μετά τη μεταρρύθμιση η βασική σύνταξη θα είναι πιο κάτω από €1.088, οι επικεφαλής των συντεχνιών καταθέτουν στον «Π» τις θέσεις τους.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, επισημαίνει ότι από τις δηλώσεις του υπουργού, επιβεβαιώνεται η ανάγκη η μεταρρύθμιση να είναι συλλογική και να περιλάβει και τα ταμεία προνοίας καθώς η σύνταξη είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό. «Η στόχευση από την πρώτη στιγμή», υποδεικνύει είναι να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει όλες τις απαντήσεις με ειλικρίνεια. Με βάση τα όσα μας έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, προσθέτει, ακόμα και μετά τη αναθεωρημένη κατώτατη σύνταξη θα έχουμε συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας.

«Το να διοχετεύονται αριθμοί από οποιονδήποτε δεν είναι το πιο σωστό και ορθολογικό», τονίζει. Παράλληλα, απαιτεί η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια κριτήρια και προϋποθέσεις θα ισχύσουν στο νέο σχέδιο χαμηλοσυνταξιούχων αλλά και πώς θα λειτουργήσουν οι επιδοτούμενες εισφορές, ποιοι θα τις λαμβάνουν για πόσα χρόνια κ.λπ., καθώς αυτό, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει το ύψος της σύνταξης.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, δηλώνει στον «Π» ότι όλες οι συντάξεις θα πρέπει να βελτιωθούν επισημαίνοντας ότι δεν γίνεται να υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Παράλληλα, σημειώνει ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί πώς ορίζεται το όριο της φτώχειας για τον κάθε συνταξιούχο. Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, αναφέρει, το όριο της φτώχειας για τους εργαζομένους είναι 60% του διάμεσου μισθού, δηλαδή γύρω στα €1.150.

«Δίκαιο ποσό σύνταξης είναι 80% του εκάστοτε εθνικού κατώτατου μισθού», σημειώνει προσθέτοντας ότι υποστηρικτικός πυλώνας στο συνταξιοδοτικό είναι και τα ταμεία προνοίας. «Ζητούμε όπως υπάρξει στο πλαίσιο του διαλόγου καθολική εφαρμογή των ταμείων προνοίας για όλους τους εργαζομένους», τονίζει.

Αύξηση με προσοχή στο ΤΚΑ

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μιλώντας την Τρίτη σε διάσκεψη Τύπου, επεσήμανε ότι στόχος είναι η αύξηση της βασικής σύνταξης στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να επηρεαστούν οι δυνατότητες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ερωτηθείς για το ύψος της κατώτατης σύνταξης μετά τη μεταρρύθμιση και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις πολιτικών για το θέμα, ανέφερε ότι «προεκλογικά έχουν ακουστεί διάφορες αναφορές», τονίζοντας ότι πρέπει πάντα να εξετάζεται αν οι εξαγγελίες μπορούν να υλοποιηθούν.

«Αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι η (βασική) σύνταξη θα είναι πιο κάτω από €1.088», με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζεται ο αναλογιστής. «Δίνουμε το μέγιστο δυνατόν, χωρίς να διαταράσσουμε οικονομικές ισορροπίες», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Στέλιος Χειμώνας. Το ποσό που θα ανακοινωθεί, πρόσθεσε, θα είναι σύμφωνο με τις δυνατότητες του ταμείου. Η πιο μεγάλη ποσοστιαία αύξηση, επεσήμανε, θα σημειωθεί στις πιο χαμηλές συντάξεις.

Το χρονοδιάγραμμα

Όπως σημείωσε ο υπουργός, το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει κατάθεση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης στη Βουλή τον Ιούνιο 2026, έναρξη κοινοβουλευτικής συζήτησης τον Σεπτέμβριο 2026 και επίσημη εφαρμογή του νέου συστήματος την 1η Ιανουαρίου 2027. Ο κ. Μουσιούττας επεσήμανε ότι οι κοινωνικοί εταίροι φαίνεται να μην έχουν τόσες διαφορές στον πρώτο πυλώνα. Οι μεγαλύτερες διαφορές φαίνεται να εντοπίζονται στον δεύτερο πυλώνα, πρόσθεσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μέσω του διαλόγου, που έχει ήδη ξεκινήσει εντατικά, μπορούν να επιλυθούν.