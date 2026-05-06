Τουρισμός: Η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα δεδομένα Απριλίου, στο ακουστικό οι ξενοδόχοι για νέα στήριξη

Στο ακουστικό παραμένουν οι φορείς της ξενοδοχειακής βιομηχανίας όσον αφορά το αίτημά τους για επέκταση των μέτρων στήριξης και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Όπως πληροφορείται ο «Π», η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα δεδομένα μετά την εφαρμογή του σχεδίου στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας τον Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 8 Μαΐου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αναμένεται να διαφανεί ο αριθμός των ξενοδοχείων που άνοιξαν καθώς και άλλα οικονομικά δεδομένα.

Ο γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ, αναφέρθηκε στην κατάσταση που διαμορφώνεται στον τουριστικό τομέα, επισημαίνοντας τη μείωση των κρατήσεων και την ανάγκη ψυχραιμίας και μεθοδικής διαχείρισης.

Ο κ. Αγγελίδης τόνισε την ανάγκη προστασίας της φήμης της Κύπρου, ενίσχυσης της προβολής και στήριξης της απασχόλησης στον κλάδο. «Μεγάλη μας έγνοια», τόνισε, είναι οι θέσεις εργασίας, για αυτό και ζητήθηκε η παρέμβαση του κράτους για στήριξη, «προκειμένου να μπορέσουν και οι μονάδες που έχουν χαμηλές πληρότητες και θα διατηρηθούν έτσι να προσλάβουν τον κόσμο τους και, δεύτερο, να τον κρατήσουν μέχρι το τέλος του έτους».

Μείωση 25% στις κρατήσεις

Ο κ. Αγγελίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι κρατήσεις για το καλοκαίρι είναι μειωμένες κατά 25% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές.

Οι πληρότητες των ξενοδοχείων για το καλοκαίρι κυμαίνονται γύρω στο 40%-50%, ανέφερε, ενώ οι αντίστοιχες το 2025 κυμαίνονταν κοντά στο 75%, σε μια χρονιά-ρεκόρ, όπου τον Ιούλιο η πληρότητα έφτασε το 95%.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, η ροή των ακυρώσεων έχει ελαττωθεί σε διαχειρίσιμα επίπεδα.