Πανίκος Νικολάου: Να μην χαθεί το κεκτημένο της σταθερότητας, αισιοδοξία για τουρισμό

Εικόνα ανθεκτικότητας παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, γεγονός που αντανακλάται και στα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη που προσεγγίζουν τα €121 εκατ., ενώ το δανειακό της χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά περίπου 2%.

Συνοπτικά, τα αποτέλεσματα της Τράπεζας Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ως εξής:

Κέρδη μετά τη φορολογία €121 εκατ.

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026

Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0,28

O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%

Οι νέες χορηγήσεις ύψους €829 εκατ., αυξημένες κατά 9% σε τριμηνιαία βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας

Εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους €11,1 δισ., αυξημένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1,1%

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Πανίκο Νικολάου, η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και να συγκρίνεται ευνοϊκά με άλλες οικονομίες της ευρωζώνης. Όπως σημείωσε, η σταθερή αύξηση των δανείων και η διατήρηση της κερδοφορίας υποδεικνύουν ότι επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνεχίζουν να επενδύουν και να κινούνται ενεργά.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Νικολάου έστειλε σαφές μήνυμα να μην τεθεί σε κίνδυνο το κεκτημένο της οικονομικής σταθερότητας. Κληθείς να σχολιάσει το πιθανό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών σημείωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις επιλογές των ψηφοφόρων. Ωστόσο επισήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη διατήρηση της ανάπτυξης και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η αξιοπιστία, είπε, πρέπει να διατηρηθεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό ο επικεφαλής της Τράπεζας Κύπρου εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος. Αν και αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπάρξει επιβράδυνση σε σύγκριση με τις εξαιρετικές επιδόσεις των ετών 2023 και 2024, τόνισε ότι ο κλάδος διαθέτει σημαντικά αποθέματα ρευστότητας. Αυτό, όπως εξήγησε, λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για την απορρόφηση κραδασμών, διατηρώντας τη χρηματοοικονομική του ευστάθεια.

Οι συνολικές χορηγήσεις της Τράπεζας Κύπρου προς τον τομέα ανέρχονται σε 1,13 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 400 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα δεν έχει δεχθεί αιτήματα αναδιάρθρωσης δανείων.

Το μέρισμα

Αναφορά έγινε και στη μερισματική πολιτική της τράπεζας. Για τη χρήση του 2025, το διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στη γενική συνέλευση της προσεχούς Παρασκευής τη διανομή μερίσματος ύψους €0,50 ανά μετοχή. Συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 (€0,20), το ποσό που θα καταβληθεί στους μετόχους ανέρχεται στα €305 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για ισχυρές αποδόσεις. Η διανομή αντιστοιχεί στο 70% των κερδών και τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να φτάσει ώς το 90%.