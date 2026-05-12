1611 ακίνητα άλλαξαν χέρια τον Απρίλιο - Ετήσια αύξηση 15%, οι πωλήσεις ανά επαρχία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Διψήφια παρέμεινε και τον Απρίλιο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην αγορά παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 15% φθάνοντας στα 1611 τεμάχια από 1404 τον Απρίλιο του 2025. Τον Μάρτιο η ετήσια αύξηση ήταν 18%.

Οι πωλήσεις σε σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) ανήλθαν σε 649 τον Απρίλιο του 2026 από 552 τον Απρίλιο του 2025 αποτελώντας το 40,3% των συνολικών πωλήσεων έναντι 39,3% πέρσι.

Οι πωλήσεις ανά επαρχία

Τον Απρίλιο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Πάφο φθάνοντας το 41% από μείωση 4% τον Μάρτιο και στη Λάρνακα η οποία ανήλθε στο 21% από 16% τον προηγούμενο μήνα.

Στη Λευκωσία οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά μολις 2% φθάνοντας στα 361 τεμάχια από 354 τον Απρίλιο του 2025. Τον Μάρτιο η αύξηση ήταν 30%.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου οι πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλιο του 2026 δεν παρουσίασαν μεταβολή.

Το τετράμηνο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια είναι 14%, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου (25%) και την Πάφο (18%).

Οι συνολικές πωλήσεις την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2026 είναι 6320 από 5541 το τετράμηνο του 2025. Οι πωλήσεις σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) είναι 2693 φέτος από 2223 πέρσι.

