Αυξάνονται οι αποδόσεις ομολόγων ευρωζώνης λόγω φόβων παράτασης πολέμου Ιράν-ΗΠΑ

Οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης αυξήθηκαν τη Δευτέρα, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε άμεσα την απάντηση του Ιράν σε αμερικανική πρόταση ειρήνης, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι ο πληθωρισμός θα αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική της.

Η απόδοση του ευαίσθητου στα επιτόκια διετούς κρατικού ομολόγου της Γερμανίας αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 μονάδες βάσης, στο 2,65%, με τις αγορές να τιμολογούν σχεδόν πλήρως μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Οι αγορές προεξοφλούν πλήρως δύο αυξήσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης στις τρεις συνεδριάσεις της ΕΚΤ έως τον Σεπτέμβριο, ενώ βλέπουν περίπου 75% πιθανότητα για τρίτη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.

Η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,04%.

Οι αποδόσεις ακολούθησαν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ για τον Ιούνιο κατέγραψε άνοδο 2%, στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας κάτω από τα υψηλά του τέλους Απριλίου αλλά σημαντικά υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα, ενώ μόνο περιορισμένη ναυσιπλοΐα περνά από τα Στενά του Ορμούζ.

«Τα ευρωπαϊκά επιτόκια είναι πιθανό να συνεχίσουν να κινούνται ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες», ανέφεραν αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμά τους.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν προειδοποιήσει ότι είναι έτοιμοι να παρέμβουν εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάσουν ευρύτερα τον πληθωρισμό.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ, δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ότι «αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σημαντικά, μια αύξηση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον θα είναι αναπόφευκτη».

«Αυτό που είναι σαφές είναι ότι αν ο πόλεμος παραταθεί και οι τιμές ενέργειας παραμείνουν υψηλές, ο κίνδυνος δευτερογενών επιπτώσεων θα αυξηθεί», δήλωσε ο Κόχερ, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτίμησαν ότι ο κίνδυνος σημαντικών δευτερογενών επιπτώσεων παραμένει περιορισμένος, επικαλούμενοι τη σταθερότητα στον δείκτη μισθών της ΕΚΤ, την επιβράδυνση της ανάπτυξης λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και τη σκληρή στάση της κεντρικής τράπεζας.

Οι υπόλοιπες αποδόσεις κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη κινήθηκαν γενικά σε παρόμοια πορεία με της Γερμανίας. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 3,80%.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης με επιφύλαξη το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εντείνονται οι εικασίες για πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η απόδοση του δεκαετούς βρετανικού ομολόγου αυξήθηκε τελευταία κατά 9 μονάδες βάσης, στο 5,01%.

Πηγή: ΚΥΠΕ