Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Γιόργκενσεν: Να συνεργαστούμε για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το απόγευμα της Δευτέρας, στο Προεδρικό Μέγαρο

Την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το απόγευμα της Δευτέρας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ στην όμορφη Κύπρο. Συναντιόμαστε σε ταραχώδεις καιρούς, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε», ανέφερε αρχικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

«Πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για πολλούς από τους πολίτες μας», σημείωσε.

«Όσο περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουμε στο σύστημά μας, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε από τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία», υπογράμμισε αναφορικά με τη σημασία των ΑΠΕ.

Το στεγαστικό, όπως ανέφερε, «είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και για την Κύπρο, και είμαι πολύ χαρούμενος που η Προεδρία επέλεξε να το θέσει ψηλά στην ατζέντα».

«Συναντιόμαστε με τους Υπουργούς για να συζητήσουμε ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον στεγαστικό τομέα στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, σημειώνοντας ότι είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείται ιδιαίτερα.

«Θέλουμε να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, οι οποίες εκτοπίζουν τους απλούς ανθρώπους από τις γειτονιές τους και δυστυχώς οδηγούν σε μεγάλη αύξηση των τιμών σε πολλές περιοχές», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣστεγαστική κρισηστεγαστικόΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα