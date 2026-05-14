Προβληματισμός κτηματομεσιτών για αλλαγές στην ενημέρωση αγοραστών ακινήτων για βάρη και memo

Προβληματισμό για τις αλλαγές στην ενημέρωση αγοραστών ακινήτων σχετικά με εμπράγματα βάρη και memo εκφράζει με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, μετά τη δικαστική απόφαση και τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με τον τερματισμό της σχετικής πρακτικής κατά την κατάθεση πωλητήριων εγγράφων στο Κτηματολόγιο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συμβουλίου, «η ασφάλεια των συναλλαγών και η πλήρης ενημέρωση των αγοραστών αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας υγιούς και αξιόπιστης αγοράς ακινήτων».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ύπαρξη «ξεκάθαρης και άμεσης ενημέρωσης» για τυχόν βάρη, υποθήκες ή memo επί ενός ακινήτου είναι κρίσιμη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αποφεύγονται μελλοντικές νομικές και οικονομικές επιπλοκές.

Το Συμβούλιο αναφέρει επίσης ότι παρόλο που η νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού έρευνας ως αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης, απαιτείται «περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών».

Παράλληλα, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εξετάσουν με προσοχή τις συνέπειες των νέων δεδομένων και να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν «τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στην κυπριακή αγορά ακινήτων».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία με αδειοδοτημένους και εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες και βοηθούς κτηματομεσίτες αποτελεί σημαντικό παράγοντα προστασίας για κάθε αγορά ή πώληση ακινήτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ