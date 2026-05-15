ΔΝΤ: Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας κινούνται προς το δυσμενές σενάριο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι συνεχιζόμενες διαταραχές λόγω του πολέμου με το Ιράν σημαίνουν πως οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας κινούνται προς ένα «δυσμενές» σενάριο, με χαμηλότερη ανάπτυξη και αυξημένους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Τον περασμένο μήνα, η έκθεση World Economic Outlook του πολυμερούς δανειστή προέβλεπε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 3,1% το 2026 στο «βασικό» της σενάριο, προειδοποιώντας όμως για ακόμη πιο δυσοίωνες προοπτικές εάν ο πόλεμος παραταθεί.

Στο «δυσμενές» σενάριο, όπου οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό γίνονται λιγότερο σταθερές και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες γίνονται πιο αυστηρές, και η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5%, είχε αναφέρει τότε το Ταμείο.

Την Πέμπτη, η επικεφαλής εκπρόσωπος του Ταμείου δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία κατευθύνεται προς αυτή τη λιγότερο ευνοϊκή κατάσταση.

Η Julie Kozack δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. «Κατευθυνόμαστε προς το δυσμενές σενάριο, αλλά οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν ακόμη σχετικά καλά αγκυρωμένες και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι υποστηρικτικές» είπε.

Το Ταμείο διαθέτει επίσης ένα «ακραίο» σενάριο, στο οποίο η ανάπτυξη επιβραδύνεται στο 2% και ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 6%.

Η επικαιροποιημένη έκθεση World Economic Outlook αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιούλιο.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή στη βία, με τα αντίποινα της Τεχεράνης να στοχεύουν περιφερειακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον και ουσιαστικά να μπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ.

Από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό διέρχεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, και ο αποκλεισμός της έχει προκαλέσει παγκόσμια εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

Το ΔΝΤ βρίσκεται σε «ενεργές συζητήσεις» με τα κράτη-μέλη σχετικά με τις ανάγκες τους και, σύμφωνα με την Kozack, «πολλές χώρες ζητούν ήδη στήριξη σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής».

Κατά τις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ τον περασμένο μήνα, η γενική διευθύντρια Kristalina Georgieva είχε δηλώσει ότι έως και 12 χώρες ενδέχεται να χρειαστούν οικονομική βοήθεια από το Ταμείο, με τις συνολικές ανάγκες να εκτιμώνται μεταξύ 20 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Kozack ανέφερε ότι οι συζητήσεις για αυτή την οικονομική βοήθεια συνεχίζονται, αλλά το Ταμείο δεν είναι ακόμη έτοιμο να αποκαλύψει ποιες συγκεκριμένες χώρες εμπλέκονται.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους στην επισιτιστική ασφάλεια εξαιτίας του πολέμου, καθώς περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας προμήθειας λιπασμάτων έχει επίσης διακοπεί λόγω του αποκλεισμού.

«Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι όταν αυξάνονται οι τιμές των λιπασμάτων, χρειάζονται περίπου έξι μήνες για να μεταφερθεί αυτό στις τιμές των τροφίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε μείωση των αποδόσεων και σε προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ