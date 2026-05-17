Τάσεις και προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου στην Κύπρο- Eτήσια έρευνα PwC για τους CEOs

*Κωνσταντίνος Ρωσσίδης

Η 29η Παγκόσμια έρευνα της PwC για τους CEOs, αναδεικνύει την αυξανόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματικοί ηγέτες στην προσπάθεια να εξισορροπήσουν την διαχείριση των άμεσων κινδύνων και τον στρατηγικό σχεδιασμό, προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις 4.454 CEOs από 95 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 200 CEOs από τον ασφαλιστικό κλάδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία η αβεβαιότητα εντείνεται, η έρευνα καταγράφει μείωση της αισιοδοξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά το γεγονός ότι οι μακροπρόθεσμες προσπάθειες μετασχηματισμού ενισχύονται. Αναφορικά με τον ασφαλιστικό κλάδο, μόλις το 46% των CEOs παγκόσμια εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της εταιρείας τους κατά τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό μειωμένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 56% το 2025. Η κάμψη αυτή αντικατοπτρίζει την αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίτευξη απτών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε αντίθεση με το παγκόσμιο κλίμα, η 15η ετήσια έρευνα της PwC για τους CEOs στην Κύπρο, εμφανίζει τους επιχειρηματικούς ηγέτες της χώρας πιο αισιόδοξους ως προς τους ρυθμούς αύξησης των εσόδων των εταιρειών τους, ακόμη και μέσα σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Η θετική αυτή στάση στηρίζεται και σε απτά δεδομένα. Το 2025, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Κύπρο αυξήθηκε περίπου κατά 9% στον κλάδο ζωής και 8% στους γενικούς κλάδους, ρυθμοί ανάπτυξης που υπερβαίνουν εκείνους πολλών ευρωπαϊκών αγορών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, οι απόψεις που καταγράφονται στην έρευνα αντικατοπτρίζουν το κλίμα που επικρατούσε πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, δίνοντας μια καθαρή εικόνα των ανησυχιών των επιχειρήσεων, πριν από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύνθετο περιβάλλον κινδύνων: Κυβερνοαπειλές, τεχνολογικός μετασχηματισμός και έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων.

Η παγκόσμια μείωση της εμπιστοσύνης των CEOs συνοδεύεται από ένα περίπλοκο περιβάλλον κινδύνων. Περίπου το 28% των επιχειρηματικών ηγετών του ασφαλιστικού τομέα παγκοσμίως θεωρεί τις κυβερνοεπιθέσεις ως την κορυφαία απειλή, ενώ ανάλογα υψηλά ποσοστά ανησυχίας εκφράζονται και για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη μακροοικονομική αστάθεια και τον πληθωρισμό. Παρ’ όλα αυτά, στην Κύπρο η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην έλλειψη ταλέντων με τις κατάλληλες δεξιότητες (43% ), πρόβλημα που ξεπερνά σε βαρύτητα τη γεωπολιτική αστάθεια (30%) και το ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό (22%). Οι κυβερνοαπειλές (21%) παραμένουν σημαντικές, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι μόνο οι δυνητικοί στόχοι των κυβερνοεπιθέσεων, αλλά είναι και οι πάροχοι της ασφαλιστικής κάλυψης για τέτοιους κινδύνους. Η ενίσχυση της κυβερνο-ανθεκτικότητας αποτελεί, συνεπώς, προϋπόθεση τόσο για την προστασία των ίδιων των οργανισμών όσο και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών.

Παράλληλα, παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίζει σημαντικές προοπτικές, η επιτυχής αξιοποίησή της προϋποθέτει προσεκτική εφαρμογή και ουσιαστική ενσωμάτωση στις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Δεν πρόκειται απλώς για την υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά για την ευθυγράμμισή της με τους επιχειρηματικούς στόχους, καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι ομάδες διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα σωστά εργαλεία ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της.

Επένδυση στην καινοτομία και στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Παράλληλα με τη διαχείριση των άμεσων απειλών, οι ασφαλιστικές εταιρείες επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Κορωνίδα των τεχνολογικών ευκαιριών αποτελεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, αν και μέχρι στιγμής τα οικονομικά οφέλη της παραμένουν μετριοπαθή. Μόνο το 13% των CEOs των ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως έχει παρατηρήσει σημαντική αύξηση εσόδων και παράλληλη μείωση του κόστους από την υιοθέτηση Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ η πλειονότητα δεν διαπιστώνει ακόμη ουσιαστικό οικονομικό αντίκτυπο. Στην Κύπρο, αν και το 22% των CEOs ανέφερε τουλάχιστον κάποια άνοδο στα έσοδα ή μείωση στα κόστη λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα πιο σημαντικό ποσοστό 69% αναφέρει μικρή ή μηδενική μεταβολή στα έσοδα της εταιρείας τους, ενώ αντίστοιχα το 60% δηλώνει ελάχιστη ή καμία επίδραση στο κόστος. Το συμπέρασμα είναι πως η Τεχνητή Νοημοσύνη απέχει ακόμη από το να θεωρείται εγγυημένος μοχλός κερδοφορίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Παρ’ όλα αυτά, όσοι επενδύουν ολιστικά και μεθοδικά αρχίζουν να βλέπουν μέτρια βελτίωση είτε στις δαπάνες είτε στα έσοδα.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο

Οι απαντήσεις των CEOs του ασφαλιστικού κλάδου καταδεικνύουν ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό στρατηγικό μοχλό για την επίτευξη ανάπτυξης, οικονομιών κλίμακας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης, σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η βασικότερη κινητήρια δύναμη πίσω από τις εξαγορές είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος ή του μεριδίου αγοράς, με σχεδόν τα τρία τέταρτα των CEOs να τη θεωρούν πρωταρχικό κίνητρο. Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνει ότι η συγκέντρωση της αγοράς παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, ιδίως σε ώριμες ή ιδιαίτερα κατακερματισμένες αγορές.

Η απόκτηση πρόσβασης σε νέους πελάτες αποτελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα, υποδηλώνοντας την πρόθεση επιτάχυνσης της ανάπτυξης μέσω της διεύρυνσης των δικτύων διανομής και της ενίσχυσης της πελατειακής βάσης. Παράλληλα, οι οικονομίες κλίμακας και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αναδεικνύονται ως κρίσιμα κίνητρα, αντανακλώντας την αυξημένη πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας. Η διαφοροποίηση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου παραμένει επίσης σημαντικός παράγοντας, ενώ η είσοδος σε νέες γεωγραφικές αγορές ή η πρόσβαση σε τεχνολογία και πνευματική ιδιοκτησία φαίνεται να έχουν δευτερεύοντα ρόλο στην παρούσα φάση.

Την ίδια ώρα, ο κυπριακός ασφαλιστικός κλάδος αναδιαμορφώνεται εν μέσω έντονης συγκέντρωσης. Τα τελευταία έτη σημειώθηκε κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών από μεγάλες τράπεζες όπου τραπεζικοί όμιλοι είτε εξαγόρασαν ασφαλιστικές εταιρείες είτε αύξησαν τις συμμετοχές τους σε αυτές. Σήμερα, η μερίδα του λέοντος στα εγχώρια ασφάλιστρα προέρχεται από ασφαλιστικές εταιρίες που είτε ανήκουν σε τράπεζες είτε συνεργάζονται με αυτές – ένδειξη της κυριαρχίας του μοντέλου της τραπεζοασφάλισης (bancassurance) στην Κύπρο.

Συμπερασματικά, ο ασφαλιστικός τομέας της Κύπρου στηρίζεται σε ισχυρά θεμέλια, με σαφή επίγνωση των προκλήσεων που διαμορφώνει το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι CEOs του κλάδου εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν την αναπτυξιακή δυναμική, δίνοντας έμφαση τόσο στην επένδυση στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στη θωράκιση απέναντι στους σύγχρονους κινδύνους, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών. Με αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες, οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν την αβεβαιότητα της εποχής σε ευκαιρία, εδραιώνοντας μια αγορά πιο ισχυρή, ανθεκτική και ευέλικτη απέναντι στις μελλοντικές εξελίξεις.

*Director | Υπεύθυνος Αναλογιστικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου

Πηγές:

· 29η Ετήσια Παγκόσμια έρευνα της PwC για τους CEOs, 2026

· 15η Ετήσια έρευνα της PwC για τους CEOs στην Κύπρο, 2026

· Στατιστικά στοιχεία Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 2025

· Δελτία Τύπου κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς (συγχωνεύσεις και εξαγορές)