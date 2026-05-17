Kαθηγητής Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου στον «Π»: Nέα εποχή φιλοδοξεί να αναδείξει η Ακαδημία Μάρκετινγκ Κύπρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ* Σε μια περίοδο όπου η επιχειρηματικότητα μετασχηματίζεται ραγδαία και οι αγορές λειτουργούν πλέον σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, το μάρκετινγκ αποκτά έναν ρόλο πολύ βαθύτερο από την απλή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν αποτελεί μόνο εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μηχανισμό στρατηγικής ανάπτυξης, καινοτομίας και διαμόρφωσης σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Η ίδρυση της Ακαδημίας Μάρκετινγκ Κύπρου έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η κυπριακή οικονομία αναζητά νέα μοντέλα εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Με στόχο να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την πραγματική οικονομία, η ακαδημία φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας, βασισμένης στη στρατηγική σκέψη, την έρευνα, την ηθική και την κοινωνική υπευθυνότητα. Ο καθηγητής Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητε...