Showmethemoney: Το ΧΑΚ, το ορόσημο των 30 ετών και το Euronext

Το κυπριακό χρηματιστήριο, το ΧΑΚ, γιόρτασε σε μια όμορφη εκδήλωση, στην οποία έδωσε το παρών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Το ορόσημο των 30 ετών βρίσκει το ΧΑΚ έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα, την αποκρατικοποίησή του. Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την κυπριακή οικονομία η αποχή επιχειρήσεων του τόπου, αλλά και του ίδιου του Δημοσίου, από την πρακτική της άντλησης χρηματοδότησης από την αγορά. Στην Κύπρο υπάρχουν κεφάλαια σε ταμεία προνοίας, ασφαλιστικές και επενδυτικά ταμεία και θα μπορούσε ένα μικρό μέρος αυτών κεφαλαίων να κατευθυνθεί σε κυπριακές επιχειρήσεις. Η αποκρατικοποίηση και ειδικότερα η απόκτηση του ΧΑΚ από έναν στρατηγικό επενδυτή διεθνούς κύρους θα λειτουργήσει ως καταλύτης για να αποκτήσει η Κύπρος μια δυναμική κεφαλαιαγορά. Οι άνθρωποι του χώρου θεωρούν απαραίτητο αυτό το άλμα εμπιστοσύνης. Η διοίκηση του ΧΑΚ την τελευταία δεκαετία έχει προβεί σε κινήσεις αναβάθμισης και έχει φέρει αποτελέσματα τα οποία αποτελούν τη βάση για το επόμενο βήμα. Σε αυτό το πλαίσιο η αγορά θα ήθελε να δει ένα δυνατό όνομα να έρχεται στην Κύπρο, όπως το Euronext. Πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό όμιλο χρηματιστηρίων που συνδέει αγορές όπως το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο, το Παρίσι και η Αθήνα.

Η πραγματικότητα στον τουρισμό

Όλοι αναγνωρίζουν ότι η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη για τον κυπριακό τουρισμό, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τις επιλογές των Ευρωπαίων, όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά και για οικονομικούς. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί σε όλη την Ευρώπη. Μιλώντας στο «Ξενοδόχο», το περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ, ο γενικός διευθυντής του συνδέσμου σημειώνει ότι οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία στην παρούσα φάση (σ.σ. στο τέλος της περασμένης εβδομάδας) είναι μειωμένες κατά 20% με 25% σε σχέση με πέρσι.

«Αυτό που παρατηρούμε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, από τις έρευνές μας, είναι ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των ακυρώσεων, αλλά ο αριθμός των κρατήσεων που γίνονται, δεν είναι τέτοιος που να ανατρέπει την όλη εικόνα», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι «μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές ή ξενοδοχειακές μονάδες που τα πηγαίνουν καλύτερα από άλλες, αλλά κανένας δεν πάει τόσο καλά προκειμένου να ανατραπεί το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί συνεπεία της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή».

Ευτυχώς ο κλάδος έχει περάσει δύο καλές χρονιές και έχει αντοχές για να διαχειριστεί μια κακή χρονιά. Είναι ενδεικτικό ότι δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα αναδιάρθρωσης δανείων, όπως σχολίασε ο διευθύνων της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου. Στην Τράπεζα Κύπρου το υπόλοιπο των δανείων του κλάδου είναι €1,3 δισ. και των καταθέσεων €400 εκατ.

Οδηγός επενδυτών

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε έναν νέο οδηγό επενδυτών με τίτλο «Ενίσχυση της Προσωπικής Χρηματοοικονομικής Ανεξαρτησίας στον Ψηφιακό Κόσμο».

Ο πρακτικός αυτός οδηγός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια, τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων και την ασφαλή πλοήγηση στις σύγχρονες ψηφιακές χρηματοοικονομικές αγορές, με στόχο την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού του κοινού.

Μέσα από τον οδηγό, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το τι είναι η προσωπική χρηματοοικονομική ανεξαρτησία, πώς αναπτύσσεται σε διαφορετικά στάδια της ζωής, καθώς και για πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης υγιών οικονομικών συνηθειών και υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στο link: https://shorturl.at/Dm5oU.

