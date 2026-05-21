Ανησυχίες για προώθηση πολιτικής ΕΕ- Σε κίνδυνο εργασιακά δικαιώματα

Η προωθούμενη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστή ως «28th Regime», η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με τα δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς των εργαζομένων που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε επί τάπητος στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUC στις Βρυξέλλες, την Τρίτη και Τετάρτη, 19 και 20 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Φ. Μάτσα.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΕΚ, κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι επιπτώσεις των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων στους εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση, αλλά και στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εργαζομένων απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια.

«Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στο θέμα της προωθούμενης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστής ως «28th Regime», η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με τα δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς των εργαζομένων που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το θέμα συζητήθηκε σε βάθος, καθώς εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται να επαναφέρει πρακτικές και λογικές που παραπέμπουν στις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί στο παρελθόν από την προτεινόμενη Οδηγία Μπολκεστάιν. Τονίστηκε η ανάγκη αποτροπής πολιτικών που μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό ή αλλοίωση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Πρωτοβουλία για στήριξη εργαζομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου

Παράλληλα με την προσπάθεια θετικής παρέμβασης για αποτροπή των αρνητικών εξελίξεων για τους εργαζόμενους μέσα από την πολιτική του 28th regime EU int και την προώθηση της νομοθεσίας για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία παρέμβασης προς την Κυπριακή Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την ΓΓ της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, για διασφάλιση της υποστήριξης των εργαζομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Όπως τονίζεται, η στήριξη των θέσεων της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων από την Κυπριακή Κυβέρνηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημιουργήσει δυνατότητες μεγαλύτερης οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων στην Κύπρο, των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καταπολέμηση της φτώχειας, στήριξη της κοινωνικής συνοχής, όπως και διασφάλιση πως οι πόροι προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα διασυνδέονται με προϋποθέσεις που αφορούν την ποιότητα στην εργασία και τη συλλογική διαπραγμάτευση.

Συζητήθηκε, επίσης, η ανάγκη προώθησης του νομοθετικού πλαισίου για την ποιότητα στην απασχόληση, αναδεικνύοντας συγκεκριμένες αρχές και προτεραιότητες που θα συνδέονται άμεσα με τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, της εργασιακής ασφάλειας και της συνολικής ποιότητας της απασχόλησης.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, για ακόμη μία φορά, το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα επιβεβαιώνει την ανάγκη προώθησης πιο συγκεκριμένων, στοχευμένων και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών, οι οποίες θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δίκαιη ανάπτυξη, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία των εργαζομένων», τονίζεται.