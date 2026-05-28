Ενίσχυση δικαιωμάτων ταξιδιωτών από ΕΕ με αλλαγές στην Οδηγία για πακέτα διακοπών

Σημαντικές τροποποιήσεις στην Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια (Package Travel Directive) τέθηκαν χθες σε ισχύ, με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών και τη μεγαλύτερη νομική σαφήνεια για τον κλάδο των οργανωμένων ταξιδιών, ο οποίος αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, οι νέοι κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβλέπουν σαφέστερο πλαίσιο για περιπτώσεις όπως ακυρώσεις ταξιδιών, επιστροφές χρημάτων και προστασία από αφερεγγυότητα των διοργανωτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κουπονιών (vouchers), αντί άμεσης επιστροφής χρημάτων, με την υποχρέωση ρητής συναίνεσης του ταξιδιώτη, καθώς και πρόβλεψη για αυτόματη επιστροφή σε περίπτωση μη εξαργύρωσής τους. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας, ώστε να καλύπτονται εκκρεμείς επιστροφές.

Επισημαίνεται ότι οι ταξιδιώτες θα έχουν επίσης δικαίωμα απάντησης σε παράπονα εντός 60 ημερών, καθώς και επιστροφής χρημάτων εντός έξι μηνών όταν ο διοργανωτής ταξιδιού κηρύσσεται αφερέγγυος.

Η νέα Οδηγία προβλέπει ακόμη την κατάργηση των «συνδεδεμένων ταξιδιωτικών ρυθμίσεων», μίας ενδιάμεσης κατηγορίας μεταξύ οργανωμένων πακέτων και μεμονωμένων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την απλοποίηση του πλαισίου και την κατάργηση πέντε εντύπων πληροφόρησης. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται πλέον με σαφήνεια για το αν αγοράζουν οργανωμένο πακέτο ή μεμονωμένες υπηρεσίες ταξιδιού.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προθεσμία 28 μηνών για να ενσωματώσουν τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο, ενώ οι διατάξεις θα καταστούν δεσμευτικές για τους φορείς εκμετάλλευσης έξι μήνες μετά την προθεσμία αυτή.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση της 8ης Μαΐου 2026 με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές που αποσαφηνίζουν ορισμένους κανόνες της ΕΕ που εφαρμόζονται σε επιβάτες και μεταφορείς υπό το πρίσμα της τρέχουσας μειωμένης προσφοράς καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή», η Κομισιόν κάλεσε τους διοργανωτές ταξιδιών να εφαρμόσουν εθελοντικά τους νέους κανόνες για τα κουπόνια πριν καταστούν νομικά δεσμευτικοί, ακόμη και στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ