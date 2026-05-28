Σε υψηλό 2 ετών το κόστος ενέργειας των νοικοκυριών στην Βρετανία το καλοκαίρι

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών θα ανέλθει στη διάρκεια του καλοκαιριού, το κόστος ενέργειας των νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των περιορισμών στην προσφορά που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας.

Η κρατική εποπτική αρχή Ofgem ανακοίνωσε ότι το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας θα αυξηθεί κατά 13% τον Ιούλιο, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνονται κατά περίπου 5% και τους λογαριασμούς φυσικού αερίου να εκτοξεύονται κατά 24%, μεταδίδει το CNBC

Το ανώτατο όριο τιμών που έχει θέσει η Ofgem περιορίζει το ποσό που μπορούν να χρεωθούν τα νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και αυτό επανεξετάζεται κάθε τρεις μήνες.

«Η σημερινή αλλαγή τιμών αντανακλά τη συνεχιζόμενη αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι υψηλότερες τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου, που οφείλονται στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν την τιμή που πληρώνουμε για την ενέργεια», δήλωσε την Τετάρτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ofgem, Tim Jarvis.

Το τρέχον ανώτατο όριο τιμών αυξάνει τον λογαριασμό φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος ενός τυπικού νοικοκυριού στις 1.641 λίρες (2.206,94 δολάρια) ετησίως.

Από τον Ιούλιο, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί κατά περίπου 13,5% στις 1.862 λίρες - στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2024.

Τα νοικοκυριά έχουν μειώσει την κατανάλωση ενέργειας στη Βρετανία, με τους Βρετανούς να χρησιμοποιούν γενικά 7% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και 17% λιγότερο φυσικό αέριο από την τελευταία αξιολόγηση της Ofgem, όταν μείωσε το ανώτατο όριο τιμών κατά 7%.

Από τον Ιούλιο, αναφέρει ο οργανισμός, θα συνυπολογίσει τη μείωση της κατανάλωσης στα στοιχεία του ανώτατου ορίου τιμών που θα θέσει.

Προς το παρόν, όπως αναφέρει, το 40% των λογαριασμών για ενέργεια σε όλη τη Βρετανία είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι θα προστατευτούν από τις αυξήσεις τιμών του Ιουλίου.

Ωστόσο, η Ofgem αναμένεται να αυξήσει ξανά το ανώτατο όριο τιμών τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ