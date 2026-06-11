6 στους 10 εργαζόμενους δεν φεύγουν από τη δουλειά τους ακόμα κι αν τους πνίγει

Πέρσι, εννέα στους δέκα Αμερικανούς εργαζόμενους έλεγαν ότι σχεδιάζουν να αλλάξουν δουλειά μέσα στη χρονιά. Φέτος, οι μισοί από αυτούς το ξανασκέφτηκαν. Δεν είναι πως άλλαξαν οι συνθήκες και είναι πιο… ικανοποιημένοι. Απλώς φοβούνται. Στις 6 Ιανουαρίου, η Monster έβγαλε στη δημοσιότητα το ετήσιο της WorkWatch Report -μια έρευνα σε 1.504 Αμερικανούς εργαζόμενους που είχε γίνει δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 15 Δεκεμβρίου του 2025, μέσω της πλατφόρμας Pollfish. Το νούμερο που τράβηξε όλα τα μάτια ήταν ένα: 43% .

Τόσοι, και μόνο τόσοι, σχεδιάζουν να ψάξουν για νέα δουλειά αυτό τον καιρό. Έναν χρόνο νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 93%. Μέσα σε δώδεκα μήνες, μια αγορά εργασίας 165 εκατομμυρίων ψυχών έχασε 50 ποσοστιαίες μονάδες δίψας για κίνηση, σε ένα ποσοστό κατάρρευσης που οι αναλυτές δεν έχουν ξαναδεί από την εποχή του 2008.

Κι όμως, δεν είναι ότι όλοι έγιναν ευτυχισμένοι

Η ίδια Monster λέει ότι το 58% αναφέρει ως κορυφαία του ανησυχία για τη χρονιά πως «ο μισθός δεν θα προλαβαίνει τον πληθωρισμό». Το 57% δηλώνει πως ο μισθός τους έχει ήδη μείνει πίσω από το κόστος ζωής. Το 52% περιμένει αύξηση των απολύσεων σε εθνικό επίπεδο. Το 40% βλέπει την αγορά εργασίας να χειροτερεύει, ένα ακόμα 40% πιστεύει πως απλά δεν θα βελτιωθεί. Δηλαδή οκτώ στους δέκα Αμερικανούς εργαζόμενους δεν περιμένουν τίποτα καλό από το 2026. Και παρ’ όλα αυτά, μένουν. «Πέρσι, οι εργαζόμενοι πίστευαν ότι η λύση ήταν η κίνηση», λέει η Βίκυ Σαλέμι, σύμβουλος καριέρας της Monster. «Φέτος, η λύση γι’ αυτούς είναι η σταθερότητα».

Η «δουλειά-αγκαλιά»

Σταθερότητα, βέβαια, είναι λέξη ευγενική. Άλλοι αναλυτές το λένε ξεκάθαρα. Η αμερικανική δημοσιογραφία βρήκε μάλιστα έναν όρο για να περιγράψει το νέο φαινόμενο: job hugging (δουλειά-αγκαλιά). Δεν είσαι ευχαριστημένος, αλλά αγκαλιάζεις σφιχτά τη θέση σου σαν ναυαγός τη σανίδα, γιατί η θάλασσα γύρω σου είναι φουρτουνιασμένη και δεν φαίνεται γη πουθενά. Σύμφωνα με έρευνα του ResumeBuilder.com από τον Φεβρουάριο, το 57% των εργαζομένων στις ΗΠΑ αυτοχαρακτηρίζεται πια «job hugger» -από 45% μόλις τον Αύγουστο του 2025. Δύο στους τρεις σκοπεύουν να συνεχίσουν να σφίγγουν την αγκαλιά τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Μια σημαντική μειοψηφία λέει «δύο χρόνια ακόμα».

Πώς φτάσαμε εδώ;

Το 2021 και το 2022 ήταν τα χρόνια της Μεγάλης Παραίτησης. Σαράντα επτά εκατομμύρια Αμερικανοί παράτησαν τη δουλειά τους τη μία χρονιά, πενήντα εκατομμύρια την επόμενη. Έψαχναν περισσότερα χρήματα, ευελιξία, τηλεργασία, νόημα. Τα αφεντικά έτρεχαν με τη γλώσσα έξω, υπέγραφαν αυξήσεις, έδιναν μπόνους παραμονής, διαπραγματεύονταν με κάθε εργαζόμενο σαν να ήταν ποδοσφαιριστής σε καλοκαιρινό παζάρι. Το ποσοστό όσων παραιτούνταν εθελοντικά (το λεγόμενο quits rate) είχε φτάσει στο 3% -ρεκόρ δεκαετίας.

Σήμερα, τα τελευταία στοιχεία από την άνοιξη του 2026, ο ίδιος δείκτης βρίσκεται στο 1,9%. Επίπεδα που δεν είχαμε ξαναδεί από τις αρχές του 2016. Η Amazon, στα τέλη του Ιανουαρίου, ανακοίνωσε την κατάργηση 16.000 θέσεων εργασίας. Η εταιρεία outplacement (εταιρεία που βοηθάει μεγάλες εταιρείες στις απολύσεις) Challenger, Gray & Christmas υπολόγισε ότι μέσα στο 2025 χάθηκαν 1,17 εκατομμύρια θέσεις -το μεγαλύτερο νούμερο από την εποχή του covid. Τον Φεβρουάριο, οι Αμερικανοί εργοδότες έκοψαν ακόμη 92.000 θέσεις. Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, τα συμπύκνωσε ωμά τον προηγούμενο μήνα: «Η δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκεται πρακτικά κοντά στο μηδέν».

Σ’ αυτό το κλίμα, ο διάσημος οικονομολόγος του Στάνφορντ, Νίκολας Μπλουμ -αυτός που πρώτος είχε χαρτογραφήσει τη Μεγάλη Παραίτηση και την επιτυχία της τηλεργασίας- έδωσε στους εργαζόμενους τη βραχύτερη συμβουλή της καριέρας του. «Αν έχεις δουλειά αυτή τη στιγμή, μην την αφήσεις». Το είπε σε διαδικτυακή συζήτηση στο Harvard Kennedy School. Πέντε λέξεις. Δεν χρειάστηκαν άλλες.

Μείνε «με κάθε τρόπο»

Κι όμως, αυτή η σύσταση «μείνε» κρύβει μια άλλη ιστορία, που τη γνωρίζει καλά όποιος δουλεύει σε γραφείο αυτή την περίοδο. Μια σύμβουλος της Korn Ferry, η Stacy DeCesaro, μίλησε στο Fortune με τον τρόπο εκείνων που τα έχουν δει όλα: «Μετά τον covid, μετά τα συνεχόμενα κύματα απολύσεων, οι άνθρωποι περιμένουν, καθισμένοι στη θέση τους, ελπίζοντας λίγη περισσότερη σταθερότητα». Η FlexJobs, στη δική της έρευνα για το 2026, βρήκε ότι το 41% των εργαζομένων είτε έχει παραιτηθεί πρόσφατα είτε σκέφτεται σοβαρά να το κάνει -από 33% τη χρονιά πριν. Άρα η δυσαρέσκεια αυξάνεται. Η επιθυμία φυγής μεγαλώνει. Όμως η εκτέλεση της απόφασης έχει πέσει σχεδόν στο μηδέν. Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι θέλουν να φύγουν και ταυτόχρονα ξέρουν ότι δεν θα φύγουν. Έχουν φτιάξει στο μυαλό τους μια ψυχολογική κατάσταση που οι ψυχολόγοι της εργασίας έχουν αρχίσει να ονομάζουν «παγιδευμένη δυσαρέσκεια».

Κι αυτή είναι η μεγάλη ωρολογιακή βόμβα. Επειδή, βέβαια, οι άνθρωποι που μένουν από φόβο δεν είναι ίδιοι με αυτούς που μένουν από αγάπη. Η Eagle Hill Consulting έχει δείξει με τον δείκτη Employee Retention της πως, παρά τις μικρές αλλαγές, η συναισθηματική σύνδεση των εργαζομένων με τους εργοδότες τους πέφτει επί έξι συνεχόμενα τρίμηνα. Το 32% του δείγματος της Monster ήδη κρατάει κρυφή δεύτερη δουλειά. Άλλο 30% σχεδιάζει να ξεκινήσει μέσα στο 2026. Δύο στους τρεις, δηλαδή, χτίζουν εφεδρικά κανάλια εισοδήματος ενώ συνεχίζουν να εμφανίζονται κάθε πρωί στη βασική τους δουλειά. Δεν είναι παρόντες. Είναι παρόντες με μισή καρδιά.

Και το ΑΙ βάζει φωτιές

Κι η τεχνητή νοημοσύνη ρίχνει λάδι στη φωτιά. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (49%) ανησυχούν ότι θα τους πάρει τη δουλειά ή θα εξαφανιστεί ολόκληρος ο κλάδος τους. Όταν δεν ξέρεις αν η δική σου ειδικότητα θα υπάρχει σε τρία χρόνια, το τελευταίο πράγμα που σου περνά από το μυαλό είναι να γεμίσεις με βιογραφικά τα HR των ανταγωνιστών. Έτσι λειτουργεί η εργασιακή Αμερική του 2026. Παγωμένη αγορά, τρομαγμένος εργαζόμενος, κρυμμένη οργή. Δεν είναι Μεγάλη Παραμονή, όπως την ονόμασαν αρχικά. Είναι Μεγάλη Σιωπή. Με το «σαράκι» ενός πληθωρισμού που τρώει τους μισθούς, την απειλή της αυτοματοποίησης που χτυπά την πόρτα και έναν εργοδότη που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καταλάβει ότι ο εργαζόμενος που έχει μπροστά του δεν είναι ίδιος με αυτόν που υπέγραψε στο γραφείο πριν τρία χρόνια.

Όταν επιτέλους ξεπαγώσει η αγορά -και θα ξεπαγώσει κάποτε- οι αναλυτές προειδοποιούν για κάτι που οι Αμερικανοί -και οι Ευρωπαίοι σε δεύτερο στάδιο- χρειάζονται να ακούσουν. Θα υπάρξει νέο κύμα παραιτήσεων, αλλά αυτή τη φορά θα είναι πικραμένο. Όχι ενθουσιώδες, όπως το 2021. Πικραμένο επειδή οι άνθρωποι θα θυμούνται κάθε στιγμή που τους άφησαν να μείνουν εκεί που ήταν, χωρίς να τους μιλήσουν, χωρίς να τους ρωτήσουν, χωρίς να καταλάβουν ότι κάθε μήνας παγωμένης δουλειάς ήταν ένας μήνας θυμού που μαζευόταν. Σ’ ένα γραφείο, κάπου στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, κάποιος υπολογίζει στο μυαλό του πόσο ακόμα αντέχει. Δεν είναι ο μόνος.

Πηγή: newmoney.gr