Ράλι σε μετοχές και ομόλογα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αισθητή υποχώρηση τιμών πετρελαίου

Οι παγκόσμιες αγορές κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, μετά τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή μείωσε τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό που είχαν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο δείκτης των ασιατικών μετοχών ενισχύθηκε κατά 3,32%, με ευρεία άνοδο σε όλη την περιοχή, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 κινήθηκε με άλμα 4,70% στις 69.119 μονάδες και ο Kospi της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε κατά 4,87% στις 8.519 μονάδες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κατέγραψαν άνοδο 1,1%, το δολάριο υποχώρησε έναντι των κυριότερων νομισμάτων και το Bitcoin έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο εβδομάδων. Την ίδια στιγμή, το Brent σημείωσε πτώση άνω του 4%, κατευθυνόμενο προς τα 83 δολάρια ανά βαρέλι.

Ανακούφιση στις αγορές μετά από μήνες αβεβαιότητας

Η ειρηνευτική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που κόστισε χιλιάδες ζωές, διατάραξε την παγκόσμια οικονομία και τροφοδότησε έντονη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η επανέναρξη των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να μειώσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του αργού, προσφέροντας παράλληλα ανάσα στις κεντρικές τράπεζες που προσπαθούν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό.

«Οι αγορές περίμεναν αυτή την είδηση εδώ και μήνες και η ανακούφιση είναι ήδη εμφανής», δήλωσε ο Τζος Γκίλμπερτ της eToro. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι πρόκειται ακόμη για μια κίνηση που βασίζεται στην αισιοδοξία και όχι στη βεβαιότητα, καθώς οι επενδυτές θα παραμείνουν επιφυλακτικοί μέχρι την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.

Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν την Παρασκευή

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν.

Η πρώτη δημόσια αναφορά στη συμφωνία έγινε από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ακολούθησαν ανακοινώσεις από τον Τραμπ και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Παρά το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, οι βασικές της παράμετροι είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες.

Μια διαρκής συμφωνία ειρήνης θα μπορούσε να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να ενισχύσει τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες τόσο για τα ομόλογα όσο και για τις μετοχές.

Πτώση αποδόσεων στα ομόλογα

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,42%. Σύμφωνα με την ACCM, η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών ανησυχιών μετά τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει την απόδοση ακόμη και προς το επίπεδο του 4,20%.

Οι αγορές παραγώγων μείωσαν επίσης τις εκτιμήσεις για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής. Οι traders πλέον αποτιμούν πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Federal Reserve έως τον Δεκέμβριο, έναντι περίπου 80% την περασμένη Παρασκευή.

Πώς ο πόλεμος άλλαξε δολάριο και ομόλογα

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλή καταφύγια. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποτελούν καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και οι εκτιμήσεις για υψηλότερο πληθωρισμό λόγω ακριβότερου πετρελαίου ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι αγορές ενσωμάτωναν τον κίνδυνο πληθωρισμού που συνεπαγόταν η εκτόξευση των ενεργειακών τιμών.

Ωστόσο, οι μετοχικές αγορές έδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών κατέγραφε νέα ιστορικά υψηλά ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη υπερίσχυσε των γεωπολιτικών ανησυχιών.

Άνοδος σε χρυσό, ασήμι και χαλκό

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός κατέγραψε άνοδο σχεδόν 3%, ενώ το ασήμι ενισχύθηκε περίπου 4%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα βασικά βιομηχανικά μέταλλα, με τον χαλκό να σημειώνει κέρδη άνω του 1%, φθάνοντας τα 13.856 δολάρια ανά τόνο στο Λονδίνο.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ το κόστος ασφάλισης επενδυτικής βαθμίδας ασιατικών ομολόγων έναντι χρεοκοπίας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύθηκε στα 1,1598 δολάρια, ενώ το Bitcoin σημείωσε άνοδο 2,5% στα 65.575 δολάρια. Το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 5,5% στα 80,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 2,6% στα 4.329,82 δολάρια ανά ουγγιά.

Πηγή: newmoney.gr