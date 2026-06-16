Αλλάζει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός χάρτης: Γιατί επιταχύνονται οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που χτύπησε την Αμερική το 2008 και έστειλε κύματα καταστροφής στην ευρωπαϊκή ήπειρο περίπου τη χρονιά που ακολούθησε, άνοιξε τα μάτια πολλών και έκανε πιο ορατή από ποτέ την ανάγκη για δικλείδες ασφαλείας στους ισολογισμούς ολόκληρων κρατών και, φυσικά, και του μεγάλου ασθενούς της εποχής: των τραπεζών.

Για περισσότερο από μία δεκαετία μετά την ευρωπαϊκή τραπεζική κρίση, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές προχωρούσαν με ρυθμούς χελώνας, καθώς οι τράπεζες επικεντρώνονταν στην ενίσχυση των ισολογισμών τους και στην προσαρμογή στο αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο.

Από το 2025 όμως, η εικόνα έχει αλλάξει θεαματικά. Η Ιταλία εξελίσσεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς αναδιάταξης δυνάμεων, ενώ οι κινήσεις επεκτείνονται πλέον και πέρα από τα εθνικά σύνορα, όπως δείχνει η προσπάθεια της ιταλικής UniCredit να αποκτήσει τη γερμανική Commerzbank.

Το νέο κύμα συγκέντρωσης δεν αφορά μόνο την αύξηση του μεγέθους, αλλά και τη δημιουργία ισχυρότερων τραπεζικών ομίλων ικανών να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς και ασιατικούς κολοσσούς σε μια εποχή υψηλών επιτοκίων, ψηφιακού μετασχηματισμού και αυξανόμενων επενδυτικών αναγκών.

Η Ιταλία οδηγεί την τραπεζική αναδιάρθρωση

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας τραπεζικής πραγματικότητας στην ευρωζώνη είναι ότι η Ιταλία έχει μετατραπεί από αδύναμο κρίκο του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος σε βασικό πρωταγωνιστή των εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Η μεγαλύτερη εξέλιξη ήρθε με την αιφνιδιαστική πρόταση της Intesa Sanpaolo για την εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena έναντι 30,6 δισ. ευρώ. Εάν ολοκληρωθεί, η συναλλαγή θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της ευρωζώνης σε χρηματιστηριακή αξία, πίσω μόνο από την ισπανική Banco Santander, όπως σημειώνει το Reuters.

Το σχέδιο προβλέπει ότι μέρος του δικτύου λιανικής τραπεζικής της Monte dei Paschi θα μεταβιβαστεί στην Unipol και στη συνέχεια θα συνδυαστεί με τη BPER, δημιουργώντας έναν νέο ισχυρό τραπεζικό πυλώνα που θα λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα της MPS.

Η κίνηση αυτή ανατρέπει πλήρως τις ισορροπίες στην ιταλική αγορά και αφήνει στο περιθώριο την Banco BPM, η οποία είχε προτείνει συγχώνευση ίσων μερών με τη Monte dei Paschi.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, o διευθύνων σύμβουλος της Intesa Sanpaolo, Κάρλο Μεσίνα, δήλωσε ότι μια επιτυχής εξαγορά της Banca Monte dei Paschi di Siena θα τοποθετούσε την τράπεζα σε πλεονεκτική θέση για να συμμετάσχει ενεργά στο νέο κύμα τραπεζικής ενοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη: Mια επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας «θα αποτελέσει αφετηρία ώστε να εξετάσουμε και την περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη από θέση απόλυτης ισχύος σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας».

Η δήλωση του Μεσίνα υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες της μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που βρίσκεται σε εξέλιξη στον τραπεζικό τομέα της ευρωζώνης.

Κεφαλαιοποίηση των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης

Η επιστροφή της Monte dei Paschi

Η Monte dei Paschi αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη της τελευταίας διετίας. Η τράπεζα, η οποία διασώθηκε από το ιταλικό κράτος το 2017 και ιδιωτικοποιήθηκε σταδιακά την περίοδο 2023-2024, έχει μετατραπεί σε βασικό παίκτη των τραπεζικών εξαγορών.

Καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η εξαγορά της Mediobanca ύψους 16 δισ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025. Μέσω αυτής της συμφωνίας η Monte dei Paschi απέκτησε και σημαντική συμμετοχή στη Generali, ένα από τα πιο στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία του ιταλικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Mediobanca είχε επιχειρήσει να αμυνθεί ανακοινώνοντας προσφορά 6,3 δισ. ευρώ για τη Banca Generali, ωστόσο η πρόταση δεν έλαβε την απαιτούμενη στήριξη από τους μετόχους.

Η UniCredit κοιτάζει πέρα από τα σύνορα

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών επικεντρώνεται στην Ιταλία, η UniCredit επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο για μια πραγματικά πανευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα αύξησε πρόσφατα το ποσοστό της στη γερμανική Commerzbank στο 34,4%, συνεχίζοντας την προσπάθεια εξαγοράς που συναντά έντονες αντιδράσεις από τη γερμανική κυβέρνηση και πολιτικό σύστημα.

Η UniCredit είχε προσεγγίσει την Commerzbank ήδη από το φθινόπωρο του 2024, όταν απέκτησε το πρώτο πακέτο μετοχών της. Εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις στην Ευρώπη μετά την κρίση του ευρώ.

Η ίδια τράπεζα είχε αποσύρει το 2025 την πρότασή της για εξαγορά της Banco BPM, αξίας περίπου 15 δισ. ευρώ, επικαλούμενη τους όρους που είχε θέσει η ιταλική κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συναλλαγή.

Οι υπόλοιπες συμφωνίες που άλλαξαν τον χάρτη

Το κύμα συγκέντρωσης δεν περιορίστηκε στις μεγάλες τράπεζες.

Η BPER ολοκλήρωσε την εξαγορά της Banca Popolare di Sondrio έναντι 5,4 δισ. ευρώ, δημιουργώντας έναν ακόμη μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη βόρεια Ιταλία.

Η Banco BPM απέκτησε την Anima Holding έναντι 1,8 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στη διαχείριση κεφαλαίων.

Η Banca IFIS εξαγόρασε την Illimity έναντι 298 εκατ. ευρώ, ενώ η Banca Generali προχώρησε στην αγορά της χρηματιστηριακής Intermonte έναντι 98,2 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής.

Στον τομέα των εξειδικευμένων τραπεζών, η Banca CF+ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Banca Sistema έναντι 145 εκατ. ευρώ.

Το νέο τραπεζικό τοπίο της ευρωζώνης

Πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις κρύβεται η ίδια στρατηγική λογική: οι ευρωπαϊκές τράπεζες χρειάζονται μεγαλύτερο μέγεθος για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, στις επενδύσεις για τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στον ανταγωνισμό από αμερικανικούς κολοσσούς όπως η JPMorgan Chase και η Bank of America.

Οι υψηλότερες αποτιμήσεις, τα αυξημένα κέρδη λόγω επιτοκίων και η πίεση των επενδυτών για μεγαλύτερη αποδοτικότητα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέο κύκλο συγκέντρωσης σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης στα μέσα του 2025

Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ιταλία ενδέχεται να αποτελέσει τον προάγγελο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού χάρτη τα επόμενα χρόνια, με λιγότερους αλλά πολύ ισχυρότερους τραπεζικούς ομίλους.

Οι διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες και η σημασία της Τραπεζικής Ένωσης

Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες θεωρούν ότι μόνο μέσω μεγαλύτερου μεγέθους μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τους αμερικανικούς και κινεζικούς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς, να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις σε τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους σε ένα περιβάλλον αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων.

Όπως έγραφαν οι Financial Times στις αρχές του 2026, η ΕΚΤ και κορυφαίοι φορείς της αγοράς υποστηρίζουν ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά παραμένει κατακερματισμένη σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που αυξάνει το λειτουργικό κόστος, περιορίζει τις οικονομίες κλίμακας και μειώνει την ανταγωνιστικότητα απέναντι στις ΗΠΑ, όπου κυριαρχούν πολύ μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η άρση των εμποδίων στη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και ρευστότητας θεωρούνται κρίσιμες για τη δημιουργία τραπεζών με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κρίσεις και μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, υποδομών και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Οι συγχωνεύσεις αναμένεται επίσης να μειώσουν την πλεονάζουσα δυναμικότητα του κλάδου και να ενισχύσουν τις αποδόσεις των μετόχων, καθώς πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερη αποδοτικότητα κεφαλαίων σε σύγκριση με τους αμερικανικούς ανταγωνιστές τους.

Τα εμπόδια της τραπεζικής ενοποίησης

Η αύξηση των συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο της ΕΕ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης. Σύμφωνα με έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey, η συνολική αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών παγκοσμίως υπερδιπλασιάστηκε το 2025, φθάνοντας τα 190 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, παρά τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στις τραπεζικές συγχωνεύσεις, η τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια. Αν και οι μεγαλύτερες τράπεζες της ΕΕ έχουν συσσωρεύσει περίπου 600 δισ. δολάρια πλεονάζοντος κεφαλαίου τα τελευταία τρία χρόνια και αναζητούν τρόπους αξιοποίησής του μέσω εξαγορών, οι διασυνοριακές συμφωνίες παραμένουν περιορισμένες.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν μόλις 19 διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις στην ΕΕ. Βασικό εμπόδιο αποτελεί η πολιτική αντίσταση που συχνά προκαλούν τέτοιες κινήσεις, όπως φάνηκε στην περίπτωση της UniCredit και της Commerzbank στη Γερμανία.

Παράλληλα, οι συγχωνεύσεις μεγάλων τραπεζών συνεπάγονται συνήθως κλείσιμο μονάδων, περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας και αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποδοχή τους από τις κυβερνήσεις λόγω πολιτικού κόστους από τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Έτσι, παρά την πίεση για τη δημιουργία ισχυρότερων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς κολοσσούς, η πορεία προς μια πραγματικά ενοποιημένη τραπεζική αγορά παραμένει σύνθετη και πολιτικά ευαίσθητη.

Ο πυρετός των M&A και οι ελληνικές τράπεζες

Για τις ελληνικές τράπεζες, το νέο κύμα συγκέντρωσης στην Ευρώπη αποτελεί, θα ‘λεγε κανείς, περισσότερο στρατηγική πρόκληση παρά άμεση ευκαιρία εξαγορών. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την εξυγίανση των ισολογισμών τους, επιστρέφουν σε ισχυρή κερδοφορία και ενισχύουν τα κεφάλαιά τους, ωστόσο το μέγεθός τους παραμένει μικρό σε σύγκριση με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους που δημιουργούνται μέσω συγχωνεύσεων.

Καθώς η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά κινείται προς μεγαλύτερα σχήματα με αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης, επενδύσεων στην τεχνολογία και διασυνοριακής παρουσίας, οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους και να εξετάσουν νέες στρατηγικές συνεργασίες. Προς ώρας τουλάχιστον, οι μεγάλοι εγχώριοι όμιλοι επικεντρώνονται στην οργανική ανάπτυξη, στην πιστωτική επέκταση και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η επενδυτική ανάκαμψη της χώρας.

Πηγή: newmoney.gr