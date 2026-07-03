Εκταμίευση από ΕΕ €2,5 δισ. για ανανεώσιμες πηγές, δίκτυα και ενεργειακή απόδοση

Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσαν την Πέμπτη την εκταμίευση 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για τη στήριξη 51 ενεργειακών έργων σε 11 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ και ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στα 23,2 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2021.

Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από τη συγκεκριμένη εκταμίευση είναι η Τσεχία, με 516,8 εκατ. ευρώ, η Εσθονία, με 44,8 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα, με 233,9 εκατ. ευρώ, η Κροατία, με 109 εκατ. ευρώ, η Λετονία, με 40 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία, με 169 εκατ. ευρώ, η Ουγγαρία, με 552,3 εκατ. ευρώ, η Πολωνία, με 180 εκατ. ευρώ, η Πορτογαλία, με 81,4 εκατ. ευρώ, η Ρουμανία, με 636,9 εκατ. ευρώ, και η Σλοβενία, με 20,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι επενδύσεις θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών, καθώς και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η εκταμίευση αναμένεται επίσης να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στηρίζοντας σύγχρονες και ανθεκτικές ενεργειακές υποδομές, την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την καινοτομία και τη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από την ΕΕ.

Τα 51 έργα που εγκρίθηκαν επικεντρώνονται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη χρήση και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Ενδεικτικά, τα έργα περιλαμβάνουν την απανθρακοποίηση της παραγωγής θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης στην Τσεχία, την αντικατάσταση πετρελαιοκίνητων οχημάτων με ηλεκτρικά τρόλεϊ μηδενικών εκπομπών στις δημόσιες μεταφορές της Εσθονίας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης παραγωγικών διαδικασιών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνουν επίσης την ψηφιοποίηση και ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία, την αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση στην Κροατία, την αντικατάσταση πετρελαιοκίνητων λεωφορείων με ηλεκτρικά λεωφορεία στη Λετονία και την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας μέσω ενεργειακής απόδοσης και αντικατάστασης ρυπογόνων τεχνολογιών στη Λιθουανία.

Άλλα έργα αφορούν την αποθήκευση θερμικής ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολυκατοικιών σε αγροτικές περιοχές της Πολωνίας, την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων στην Πορτογαλία, την ανάπτυξη αυτόνομων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στη Ρουμανία και την ανάπτυξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και δικτύων μεταφοράς και διανομής στη Σλοβενία.

Σε δήλωσή της, η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα ανέφερε ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού αποτελεί παράδειγμα αξιοποίησης των εσόδων από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της κλιματικής μετάβασης.

Όπως σημείωσε, οι πόροι που προέρχονται από ρυπογόνες δραστηριότητες επενδύονται στη δημιουργία καθαρότερων και πιο ανταγωνιστικών ενεργειακών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Επίτροπος για το Κλίμα, τις Μηδενικές Καθαρές Εκπομπές και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, ανέφερε ότι η αλληλεγγύη βρίσκεται στον πυρήνα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και ότι το Ταμείο στηρίζει κρίσιμες επενδύσεις στα κράτη μέλη με χαμηλότερο εισόδημα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Αμπρουάζ Φαγιόλ, δήλωσε ότι η επιτάχυνση των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια προσφέρει πιο προσιτή και ασφαλή ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις, περιορίζοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού χρηματοδοτείται από τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων εκπομπών του EU ETS και στηρίζει 13 κράτη μέλη χαμηλότερου εισοδήματος στη μετάβασή τους προς την καθαρή ενέργεια.

Οι δικαιούχες χώρες είναι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.

Το Ταμείο στηρίζει επενδύσεις στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην ενεργειακή απόδοση, στην αποθήκευση ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό ενεργειακών δικτύων, περιλαμβανομένων των συστημάτων τηλεθέρμανσης, καθώς και στη δίκαιη μετάβαση περιοχών που εξαρτώνται από τον άνθρακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επόμενες προθεσμίες για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων από τα δικαιούχα κράτη μέλη είναι η 11η Αυγούστου 2026 για τις μη προτεραιότητας προτάσεις και η 8η Σεπτεμβρίου 2026 για τις προτάσεις προτεραιότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ