Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο τουρισμός- Μετρούν απώλειες οι ξενοδόχοι, εισηγήσεις για θωράκιση κλάδου

Οι βαθιές πληγές που προκάλεσε στον τουρισμό η γεωπολιτική κρίση, κυριάρχησαν στις χθεσινές αναφορές στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).

Οι ξενοδόχοι μετρούν ακόμη τις απώλειες και ζητούν από την Πολιτεία σχέδιο θωράκισης του κυπριακού τουρισμού και τη δημιουργία μόνιμης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο κυπριακός τουρισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, υποστήριξε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης. Από τις ιστορικές επιδόσεις του 2025, πρόσθεσε, καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα με περισσότερη ανθεκτικότητα και στρατηγική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που διεξάγει ο ΠΑΣΥΞΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), οι κρατήσεις μειώθηκαν και οι ακυρώσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 30% τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Αρνητική τάση συνεχίστηκε και κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, παρά τη σχετική βελτίωση.

Ο τρόπος διαχείρισης της σημερινής κρίσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του τουρισμού το 2027, υπογράμμισε και ζήτησε ενίσχυση των διεθνών εκστρατειών προβολής της Κύπρου και μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ελβετία και οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης εισηγήθηκε τη δημιουργία μόνιμης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων με τη συμμετοχή ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, αεροδρομίων και του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και τη θεσμοθέτηση συμβουλευτικού σώματος για τον τουρισμό, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης ανακοινώθηκε η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Xenios Analytics, μέσω της οποίας ο σύνδεσμος θα συλλέγει και θα αναλύει στοιχεία για την απόδοση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τα λειτουργικά τους κόστη και τις τάσεις της αγοράς, με στόχο την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα, την καινοτομία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές και τη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας ενώ επανέφερε ακόμη την πρόταση για δημιουργία Ενιαίας Αδειοδοτικής Αρχής (One Stop Shop).

Διαχειρίσιμες οι απώλειες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του στη συνέλευση, ανέφερε ότι παρά τις επιπτώσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι απώλειες για τον κυπριακό τουρισμό παραμένουν διαχειρίσιμες.

Στόχος της κυβέρνησης, επεσήμανε, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες των προηγούμενων μηνών.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, χαρακτήρισε τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του συνδέσμου ως σημαντικό ορόσημο για την κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία. Όπως ανέφερε, ο ΠΑΣΥΞΕ παραμένει διαχρονικά η φωνή του ξενοδοχειακού τομέα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Νέος πρόεδρος

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, νέος πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ εξελέγη, άνευ ανθυποψηφίου, ο Γιάννος Πανταζής, αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Μιχαηλίδη μετά από τρία χρόνια προσφοράς.

«Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης, αναλαμβάνω καθήκοντα με στόχο να ενισχύσω, στον βαθμό που είναι δυνατόν την πρόοδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του τουρισμού της χώρας», ανέφερε στην πρώτη του δήλωση ως νέος πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, ο κ. Πανταζής. Πέρα από την αλλαγή στην προεδρία, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης εξελέγη και το νέο δ.σ. του ΠΑΣΥΞΕ.