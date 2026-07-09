ΔΝΤ: Υποχωρεί στο 3% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 λόγω Ιράν

Σε νέα μείωση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026, σε σχέση με τις προβλέψεις του τον περασμένο Απρίλιο, λόγω επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν, προχώρησε την Τετάρτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), αναμένοντας τώρα ανάπτυξη 3,0%, από 3,1% που ανέμενε τον Απρίλιο του 2026.

Αντίθετα, το ΔΝΤ αναβάθμισε την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2027 στο 3,4%, από 3,2% που ανέμενε τον περασμένο Απρίλιο, αναβαθμίζοντας παράλληλα την πρόβλεψη του για τον παγκόσμιο πληθωρισμό στο 4,7% το 2026.

«Η μέτρια επιβράδυνση (της ανάπτυξης) αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από την επιταχυνόμενη δυναμική που οφείλεται στη ζήτηση στον παγκόσμιο τεχνολογικό κύκλο, λόγω των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και την υιοθέτησή της», τονίζει το ΔΝΤ σε έκθεση για τις «Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές» (WEO) του Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με την έκθεση της κάθε χώρας στον πόλεμο και τη θέση της στην αλυσίδα αξίας της τεχνολογίας.

Οι χώρες που εξάγουν ενέργεια, εκτός της ζώνης των συγκρούσεων, επωφελούνται από ευνοϊκούς όρους στο εμπόριο, ενώ οι οικονομίες που συνδέονται με την ανάκαμψη η οποία καθοδηγείται από την τεχνολογία, βιώνουν ισχυρότερη δραστηριότητα, ακόμη και αν είναι εισαγωγείς ενέργειας, σημειώνει.

Αντίθετα, αναφέρει ότι η δραστηριότητα εξασθενεί για τους εισαγωγείς ενέργειας με περιορισμένη συμμετοχή στην αλυσίδα αξίας της τεχνολογίας, ομάδα που περιλαμβάνει πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος, όπως σημειώνει.

Σύμφωνα με το WEO Ιουλίου, το ΔΝΤ διατήρησε την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ στο 2,3% για το 2026 και την αναβάθμισε στο 2,2% για το 2027, σε σχέση με την πρόβλεψη του τον περασμένο Απρίλιο.

Σε σχέση με την οικονομία της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ υποβάθμισε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο WEO Ιουλίου, στο 0,9%, από 1,1% που ανέμενε τον Απρίλιο, και διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη το 2027 στο 1,2%.

Για την Γερμανία, αναμένει ανάπτυξη 0,7% το 2026, από 0,8% που ανέμενε τον Απρίλιο, και 1% για το 2027, από 1,2% τον Απρίλιο. Για την Γαλλία αναμένει ανάπτυξη 0,6%, από 0,9% που ανέμενε τον Απρίλιο, ενώ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη του για ανάπτυξη 0,9% το 2027.

Για την Κίνα, το ΔΝΤ αναμένει τώρα ανάπτυξη 4,6%, από 4,4% που ανέμενε τον περασμένο Απρίλιο και ανάπτυξη 4,1% το 2027, από 4,0%.

Αναμένει επίσης ανάπτυξη 6,4% για την Ινδία το 2026, από 6,5% που προέβλεπε τον Απρίλιο και 6,7% το 2027, από 6,5% στην πρόβλεψη Απριλίου.

Πληθωρισμός στο 4,7% το 2026

Επιπλέον, το ΔΝΤ αναφέρει ότι ο παγκόσμιος γενικός πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί, από 4,1% το 2025, στο 4,7% το 2026 πριν μειωθεί στο 3,9% το 2027, με την αύξηση του πληθωρισμού το 2026 να καθοδηγείται από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τροφίμων.

Οι ελαφρώς αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, σε σχέση με τις προβλέψεις Απριλίου, δείχνουν ότι η τάση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που ισχύει από τις αρχές του 2024 έχει σταματήσει.

«Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι πιο ισορροπημένοι από ό,τι τον Απρίλιο, αλλά εξακολουθούν να κλίνουν προς τα κάτω», υπογραμμίζει το Ταμείο.

Στα $89 το πετρέλαιο

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ υποθέτουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ξεκινά στα μέσα Ιουλίου, με τις συνθήκες να επιστρέφουν γενικά στην προπολεμική κατάσταση μέχρι τον Μάρτιο του 2027 και με τις σοβαρές ελλείψεις ενέργειας να αποφεύγονται μέσω περαιτέρω μείωσης των αποθεμάτων.

Το Ταμείο προβλέπει ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο με τη μέση τιμή spot του πετρελαίου να ανέρχεται στα 89 δολάρια το βαρέλι, 9% υψηλότερα από την πρόβλεψη στο WEO του Απριλίου 2026.

Επιπλέον, το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι τιμές του φυσικού αερίου (βάσει των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού φυσικού αερίου – TTF) θα είναι κατά 15 δολάρια ή 5% υψηλότερες από την πρόβλεψη του περασμένου Απριλίου.

Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 32% στις τιμές του αργού πετρελαίου και 22% στις τιμές του φυσικού αερίου το 2026, σε σχέση με το 2025, σημειώνει.

Αναμένει επίσης τις τιμές των λιπασμάτων να αυξηθούν κατά 26%.

«Αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος ενέργειας και λιπασμάτων και τις ακριβότερες μεταφορές, οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν κατά 8%», υπογραμμίζει.

Σημειώνει ότι οι τιμές στα βασικά προϊόντα σε διάφορες χώρες ενδέχεται να αποκλίνουν από το παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ