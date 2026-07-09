Όταν έκλαψαν Μέσι, Ρονάλντο και Σαλάχ…

«Έκλαψα γιατί ένιωσα ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου με το πέναλτι που έχασα… και με τον τρόπο που το εκτέλεσα.

Αλλά, για άλλη μια φορά, ο Θεός είχε φυλάξει κάτι ξεχωριστό για μένα στο τέλος. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος.

Δεν αξίζαμε να αποκλειστούμε. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε να τελειώσει έτσι.

Αυτή η ομάδα άξιζε να συνεχίσει. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ποτέ».

Το πιο συναισθηματικό παγκόσμιο κύπελλο που θυμάμαι. Τα πιο πάνω βουρκωμένα λόγια του Μέσι αντικατοπτρίζουν την ψυχική υπερδιέγερση στην οποία πολλοί (ίσως και… όλοι) παίκτες στο Μουντιάλ φορτίζονται όταν ο αγώνας δεν πάει όπως τον φαντάστηκαν και τους δημιουργεί ψυχικά ρήγματα.

Έκλαψε ο Ρονάλντο, έκλαψε ο Μέσι, έκλαψε ο Σαλάχ, βούρκωσαν οι παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και αρκετοί άλλοι, που οι ομάδες τους αποκλείστηκαν ή συνεχίζουν…

Οι φίλαθλοι στις τεράστιες κερκίδες των αμερικανικών γηπέδων δίνουν τη δική τους σπαρακτική παρουσία. Τα συναισθήματα βουλιάζουν τους φίλους των χωρών που συγκρούονται στον πράσινο «χλοοτάπητα».

Παρακολουθώντας αρκετά παιγνίδια ξανασκέφτηκα το παμπάλαιο εκείνο σκεπτικό που… ομολογεί πως το ποδόσφαιρο ειδικά αλλά και άλλα σπορ κρατάνε πολλές πολεμικές συρράξεις στο συρτάρι. Καλύτερα είναι σίγουρα από το να σκοτώνεται ο κόσμος σε πολεμικές συγκρούσεις. Και δεν είναι μόνο οι φίλαθλοι στις κερκίδες. Είναι και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη, που απορροφούν όλη την αντιπαλότητα που «βγαίνει» στον αγωνιστικό χώρο.

Είναι γεγονός λοιπόν πως ο βασιλιάς των σπορ προκαλεί τεράστιες συγκινήσεις στα ανθρώπινα όντα. Μέσι, Ρονάλντο, Σαλάχ και αρκετοί άλλοι άφησαν ελεύθερα τα δάκρυά τους να κυλήσουν σε δημόσια θέα. Άνθρωποι αναγνωρισμένοι, πάμπλουτοι από χρήμα και δόξα, δεν αντέχουν την πίεση της αποτυχίας και εκεί που λες πως δεν έχουν άλλη μπαταρία, να που υπάρχουν αποθέματα στα στήθια τους και μέσα σε δεκαπέντε λεπτά ανατρέπουν τα πάντα και παίρνουν τη νίκη μέσα από τα χέρια ενός αντιπάλου που έκανε το μοιραίο λάθος να επαναπαυτεί σε ένα… ασφαλές 0-2…

Η προψεσινή Αργεντινή πρέπει να ένιωσε όλο το ψυχικό δράμα που ήταν φορτωμένο σε ολόκληρο τον λαό της Αργεντινής. Μέσα σε δεκαπέντε λεπτά μεταμορφώθηκαν από απαθή πρόβατα σε αφηνιασμένους λύκους! Και οι… Φαραώ παραδόθηκαν τη στιγμή ακριβώς που έπρεπε να αποδείξουν αυτοί πόσες μπαταρίες φορτισμένες είχαν…

Ακούγεται συχνά: Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έρχονται τα πάνω κάτω και παίκτες που φαινόντουσαν να έμεναν από δυνάμεις από κάποια θεϊκή πηγή επαναφορτίζονται και γράφουν την προσωπική τους επανάσταση.

Η εναλλαγή συναισθημάτων είναι βασική νόρμα της ζωής. Το ποδόσφαιρο κυρίως αποπνέει συναισθήματα και συγκινήσεις.

Η συνέχεια προβλέπεται εξίσου συγκλονιστική.

Όλα για τη διάκριση! Ούτε δόξα ούτε λεφτά… Όλα υποκύπτουν στην ανάγκη του ανθρώπου να επιβληθεί στους άλλους ανθρώπους. Πρωτόγονα απωθημένα, θα πείτε. Βεβαίως είμαστε ακόμα παιδιά που δεν λένε να μεγαλώσουν…