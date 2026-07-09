Ο Ερντογάν χάρισε περίστροφα και σφαίρες στους ηγέτες του ΝΑΤΟ - Γιατί ο Στάρμερ αναγκάστηκε να το αφήσει στην Τουρκία

Τα συμβολικά δώρα προς τους ηγέτες που συμμετέχουν σε διεθνείς συνόδους αποτελούν συνήθη πρακτική. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν αποτέλεσε εξαίρεση, μόνο που αυτή τη φορά η επιλογή του οικοδεσπότη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε αίσθηση.

Σύμφωνα με το Turkiye Today, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη της Συμμαχίας, μεταξύ αυτών και στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, συνοδευόμενο μάλιστα από κουτί με πραγματικές σφαίρες.

Την αποκάλυψη έκανε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής. Όπως ανέφερε, δεν κατάφερε να πάρει το δικό του δώρο στη Βρετανία, καθώς η εισαγωγή του όπλου στη χώρα θα ήταν παράνομη.

Έτσι, το περίστροφο που προοριζόταν για τον ίδιο θα παραμείνει στην Άγκυρα, ώστε να αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν φέρεται να είχε παραδώσει προσωπική επιστολή με την οποία αίρονταν οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία.

Ο ίδιος ο Στάρμερ φέρεται να χαρακτήρισε την επιλογή των περιστρόφων ως ένα απροσδόκητο δώρο εκ μέρους του Τούρκου προέδρου. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές κατά πόσο και άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν παρόμοια νομικά ή τελωνειακά εμπόδια.

Το δεύτερο δώρο που προσφέρθηκε στους ηγέτες ήταν σαφώς πιο συμβατικό: μια πολυτελής έκδοση του βιβλίου «Η πολιτική του θάρρους: Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας», καθώς και ένα σημειωματάριο και μια πένα με χαραγμένο το όνομα κάθε ηγέτη.