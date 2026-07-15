«Αιτία πολέμου» για τους εργοδότες η υποχρεωτικότητα ταμείων προνοίας

Αιτία πολέμου αποτελεί για τους εργοδότες η υποχρεωτική συμμετοχή εργαζομένων σε ταμείο προνοίας και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για τον εθελοντικό χαρακτήρα στη ρύθμιση που θα συμφωνηθεί για την ενίσχυση του δεύτερου συνταξιοδοτικού πυλώνα παροχών.

Με αφορμή την πρόταση που υπέβαλε στο Υπουργείο Εργασίας, ο καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης, για την υποχρεωτική αυτόματη εγγραφή εργαζομένων σε ταμεία προνοίας, οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ΟΕΒ και ΚΕΒΕ καταθέτουν εκ νέου στον «Π» τις θέσεις τους.

Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Μιχάλης Αντωνίου χαρακτηρίζει την υποχρεωτικότητα των ταμείων προνοίας ως «αιτία πολέμου. «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Τα ταμεία προνοίας ξεκίνησαν με τη συνομολόγηση συμφωνιών της ΟΕΒ με τις συντεχνίες και λειτουργούν εδώ και 65 χρόνια με εθελοντικό τρόπο και διευρύνονται σταδιακά προκειμένου να καλύψουν περισσότερους εργαζομένους», σημειώνει.

«Συμφωνούμε με την εθελοντική επέκταση με ισχυρά κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν από το κράτος προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους»,τονίζει.

Ο γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε στον «Π» ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας των ταμείων προνοίας σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να τα εφαρμόσουν σε μεγαλύτερο βαθμό.

Εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις εκφράζουν οι συντεχνίες, οι οποίες επιδιώκουν καθολική εφαρμογή με στόχο την επάρκεια των εισοδημάτων με τη συνταξιοδότηση.

Τι λέει η πρόταση

Με βάση την πρόταση του κ. Μιλιδώνη που βασίζεται στο έργο του νομπελίστα Οικονομικών Richard Thaler, κάθε νέος εργαζόμενος θα εγγράφεται αυτόματα σε ταμείο προνοίας κατά την έναρξη της εργοδότησής του, διατηρώντας το δικαίωμα να αποχωρήσει, εφόσον το επιθυμεί.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η εφαρμογή του συστήματος αυτόματης εγγραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2012 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς μεταρρύθμισης. Μέσα σε μία δεκαετία, η συμμετοχή των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια αυξήθηκε από 42% το 2012 σε 86% το 2022, επισημαίνει. Προτείνεται η καταβολή από τους εργοδότες εισφοράς ίσης με την εισφορά των εργαζομένων, μέχρι το 3-5% του ακαθάριστου μισθού, σταδιακά σε βάθος χρόνου.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μιλιδώνης αναφέρει ότι τα οφέλη που λαμβάνουν ήδη οι κυπριακές εταιρείες μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση (1/1/2026), αντισταθμίζουν τέτοιες εισφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η καθαρή μείωση του φόρου στα μερίσματα για φυσικά πρόσωπα.

Παράλληλα, προτείνει το κράτος να ενισχύει τη συνταξιοδοτική αποταμίευση καταβάλλοντας ποσό ίσο με το 50% της εισφοράς των εργαζομένων, με ανώτατο όριο περίπου €1.000 ετησίως ανά δικαιούχο, ως επιστρεφόμενη πίστωση φόρου εισοδήματος.

Πρόθεση συμφωνίας

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιουλίου σε δηλώσεις τους ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας και ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας μετά τη συνάντηση της νέας ηγεσίας της ΣΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εξέφρασαν την πρόθεση συμπερίληψης συμφωνίας για τον δεύτερο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στη Βουλή. Σε χθεσινές του δηλώσεις μετά από συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι το κείμενο υπολογίζεται να δοθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου στους κοινωνικούς εταίρους και στα κόμματα, κοινοβουλευτικά και μη.

Την προώθηση συνολικής μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό ζήτησε δημόσια και ο ΔΗΣΥ.