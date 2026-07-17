Χριστόφορος Καπλάνης, ΟΧΣ στον «Π»: Σημαντικό βήμα η προκήρυξη διαγωνισμού για πώληση ΜΕΔ

Σημαντικό βήμα προς την πορεία εξυγίανσης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), χαρακτηρίζει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης την προκήρυξη διαγωνισμού για πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο ΟΧΣ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους για νομικές, φορολογικές, λογιστικές και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, για την υλοποίηση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από τη Βουλή, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο των ΜΕΔ ανέρχεται σε €135 εκατ., εκ των οποίων τα €50 εκατ. αφορούν ακίνητα αξίας άνω των €250.000 και €85 εκατ. δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των οκτώ ετών.

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα της προκήρυξης, η διαδικασία και μεθοδολογία θα είναι σύμφωνη με τα απαιτούμενα από τις εποπτικές αρχές/ κατευθυντήριες γραμμές και θα προσαρμοστεί κατάλληλα στα δεδομένα του ΟΧΣ.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Υποστήριξη διαχείρισης έργου (Project Management Office (PMO) support) και εκτέλεσης της συναλλαγής

2. Υποστήριξη στην ανάλυση ποιότητας και διόρθωσης δεδομένων και προετοιμασία datatape

3. Υποστήριξη σχεδίου υλοποίησης της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών εγκρίσεων)

4. Λογιστική, φορολογική υποστήριξη

5. Νομική υποστήριξη για νομικά θέματα και εποπτικά

6. Καταρτισμός αξιολόγησης κινδύνων για την συναλλαγή

7. Υποστήριξη στην λειτουργική μεταφορά πληροφόρησης του χαρτοφυλακίου (ηλεκτρονικής και φυσικής) στον επιτυχόντα προσφοροδότη για την αγορά του χαρτοφυλακίου

Το κόστος της σύμβασης είναι €1,3 εκατ. και η διάρκεια του διαγωνισμού 20 μήνες.

Στρατηγική απόφαση και δέσμευση

«Όπως έχει αναφερθεί και στον προϋπολογισμό του 2026, ο ΟΧΣ έχει αναλάβει τη στρατηγική απόφαση και δέσμευση για λήψη διορθωτικών μέτρων προς εξυπηρέτηση του δανειακού του χαρτοφυλακίου το οποίο συμπεριλαμβάνει υψηλό ποσοστό ΜΕΔ, ιδιαίτερα μακρού ιστορικού», σημειώνει στον «Π» ο κ. Καπλάνης.

«Ο ΟΧΣ μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του ο οποίος έχει ψηφιστεί ως νόμος από τη βουλή σχετική πρόνοια για πώληση σημαντικού ποσοστού ΜΕΔ», αναφέρει.

Συγκεκριμένα έχει συμπεριλάβει στα κριτήρια πέραν του να μην κατηγοριοποιείται ως ΜΕΔ: α) να καλύπτεται από ακίνητο πέραν ων €250 χιλ. ή β) να παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 8 ετών δόσεων (ή πέραν των 96 δόσεων).

«Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα προς την πορεία εξυγίανσης το συγκεκριμένο μερίδιο του δανεικού μας χαρτοφυλακίου. Αποτελεί μέτρο που ακολουθούν και άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Σίγουρα αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική ευρωστία και δυναμική του ΟΧΣ έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει πιο δυναμικά την εκτέλεση της αποστολής του η οποία καθορίζεται και από το νόμο του οργανισμού και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών με προτεραιότητα τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα», τονίζει.

«Ο ΟΧΣ συνεχίζει και με τα λοιπά στρατηγικά του πλάνα όπως η ανεξαρτητοποίηση και αναβάθμιση του μηχανογραφικού του συστήματος ενώ ταυτόχρονα παρέχει σημαντικές επιλογές στον τομέα των δανείων αλλά και των καταθέσεων διασφαλίζοντας την ιδιαίτερη ρευστοτική του θέση», αναφέρει.

Οικονομικά δεδομένα ΟΧΣ

Σε πρόσφατη επιστολή του προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Καπλάνης έδωσε πληροφόρηση για τα οικονομικά δεδομένα του οργανισμού, η οποία ζητήθηκε από τα μέλη της επιτροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026 τα ΜΕΔ ανέρχονταν σε €255,4 εκατ., αποτελώντας το 39,7% των συνολικών δανείων από €256,6 εκατ. ή 39,8% τον Ιανουάριο του 2026. Στα τέλη του 2025, το ποσοστό των ΜΕΔ ήταν 39,8% και το 2024 έφθανε το 41,1%.

Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις, τους 26 μήνες από 1.1.2024 μέχρι 28.2.2026 για δάνεια με κεφάλαια του οργανισμού, ο ΟΧΣ ολοκλήρωσε 486 λύσεις αξίας €50,6 εκατ. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός προχώρησε σε 355 λύσεις αναδιάρθρωσης και εξόφλησης €23,1 εκατ. σε δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια και αντίστοιχα 756 υποθέσεις €11,8 εκατ. για κεφάλαια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, με το σύνολο των υποθέσεων να φθάνει τις 1.597 και το ποσό τα €85,6 εκατ.