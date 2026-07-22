Επαναρύθμιση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες ζητά η ΣΕΚ

Η επαναρύθμιση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΣΕΚ, με τη συντεχνία να τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφανούς και αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας,

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ζήτημα τέθηκε με ιδιαίτερη έμφαση κατά την πρόσφατη συνάντηση της Γενικής Γραμματείας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ η ΣΕΚ θα το θέσει εκ νέου, με τον πλέον επιτακτικό τρόπο στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, διεκδικώντας ουσιαστικές ρυθμίσεις που θα αποκαταστήσουν την ισορροπία στην αγορά εργασίας.

Η ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη απροθυμία για επαναρύθμιση των παραμέτρων που διέπουν την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες συντηρεί συνθήκες εκμετάλλευσης, υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εδραιώνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΚ επαναφέρει την ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφανούς και αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, για την αποφυγή αδικαιολόγητων εγκρίσεων όπου βάση τα στοιχεία του Τμήματος Απασχόλησης, 24% των εγκρίσεων μένουν αναξιοποίητες.

Είναι για αυτό τον λόγο που χρειάζεται πιο τεκμηριωμένη και ουσιαστική εξέταση των αιτήσεων για άδειες απασχόλησης και της επανασύστασης των Τεχνικών Συμβουλευτικών Επιτροπών, με απαραίτητη προϋπόθεση την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προσθέτει.

Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και η εξάλειψη των φαινομένων εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ΣΕΚ και στη διασύνδεση των δημόσιων συμβάσεων με την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε το κράτος να μην επιβραβεύει πρακτικές που υπονομεύουν τη νομιμότητα και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Την ίδια ώρα, η ΣΕΚ καταγγέλλει ότι εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρά περιστατικά εκμετάλλευσης εργαζομένων, με ανθρώπους να διαμένουν σε απαράδεκτες συνθήκες εντός ή δίπλα στους χώρους εργασίας τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αμοιβές που καταβάλλονται υπολείπονται σημαντικά των μισθών που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τα πρόσφατα γεγονότα στη Ξυλοφάγου, η συνέχιση της πρακτικής της υπενοικίασης εργαζομένων, η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, καθώς και η παράνομη απασχόληση, συνθέτουν την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που χρειάζεται άμεση και αποφασιστική επαναρύθμιση, τονίζει.

Η ΣΕΚ θεωρεί θετική εξέλιξη την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου με τη σημαντική αύξηση του αριθμού των επιθεωρητών εργασίας.

Ωστόσο, τονίζει ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Απαιτείται ξεκάθαρη πολιτική βούληση και συγκεκριμένες αποφάσεις που θα αποκαταστήσουν την τήρηση της νομιμότητας, θα προστατεύσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, αναφέρει.

Η ΣΕΚ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ρυθμίσεις που υπονομεύουν την ποιότητα της εργασίας και, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αρμόδιοι δεν προχωρούν στις αναγκαίες παρεμβάσεις, θα επανέλθει δημοσιοποιώντας συγκεκριμένα και ονομαστικά στοιχεία για πρακτικές που εφαρμόζονται και δεν τιμούν κανέναν.