Ανοίγει τα χαρτιά του για το συνταξιοδοτικό ο Μαρίνος Μουσιούττας

Πριν τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» που θα μεταδοθεί τη Δευτέρα, ο υπουργός αναφέρεται στην εξέλιξη των συζητήσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, διαμηνύοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει μόνο με τον πρώτο πυλώνα εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον δεύτερο πυλώνα που αφορά τα ταμεία προνοίας.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρεται αναλυτικά στις αλλαγές που θα επέλθουν στις συντάξεις από την 1η Φεβρουαρίου εάν προχωρήσει σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα ο σχεδιασμός, ενώ κάνει αναφορά στα κριτήρια με βάση τα οποία θα καθοριστεί το εύρος των αυξήσεων που με βάση τις επίσημες τοποθετήσεις θα είναι από 5% έως 55%. Παραδέχεται επίσης ότι ακόμη και μετά τη μεταρρύθμιση θα υπάρχουν συνταξιούχοι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Απαντά στα ερωτήματα για τους σχεδιασμούς που αφορούν την αναλογιστική μείωση του 12% για όσους αφυπηρετούν στο 63ο έτος καθώς επίσης και πώς επηρεάζονται οι συνταξιούχοι που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση το 2027 αλλά και την βιωσιμότητα του ΤΚΑ.

Παράλληλα, ερωτάται εάν η κυβέρνηση έχει θέση για την επέκταση των ταμείων προνοίας .

Τέλος, απαντά στο ερώτημα για την αξιολόγηση της παρουσίας του στην κυβέρνηση και εάν τον ενδιαφέρει να συνεχίσει στο πηδάλιο του υπουργείου εργασίας.

Το podcast και η συνέντευξη του υπουργού θα μεταδοθούν την Δευτέρα