Χαμηλές πτήσεις για τη βιομηχανία

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Μάιο 2026 έφθασε στις 116,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον Μάιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,8% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στα μεταλλεία και λατομεία (+0,5%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-3,4%), ενώ ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+5,5%) και παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+4,2%).

Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-6,4%) και κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,3%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους