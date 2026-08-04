Διψήφια αν και επιβραδυνόμενη σε σχέση με τον Ιούνιο, παρέμεινε τον Ιούλιο η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην αγ...
Άλλαξαν χέρια 2.040 ακίνητα τον Ιούλιο
Οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 11% φθάνοντας στα 2.040 τεμάχια από 1.832 τον Ιούλιο του 2025.
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