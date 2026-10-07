ΣΥΚΑΛΑ: Απογοήτευση για τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με τον ΣΥΚΑΛΑ, το ποσό «περίσσεψε» από το σχέδιο του 2025. Αυτό, αναφέρει, σημαίνει ότι δεν υπήρξε σχέδιο εκταμίευσης ή αποζημίωσης για το 2026, όπως αναμενόταν και όπως είχε δεσμευτεί η Πολιτεία, και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για «μια πενιχρή αποζημίωση μόλις 0% έως 2,5% επί των απωλειών των πληγέντων».

«Βρισκόμαστε στο 2026, ένα έτος κατά το οποίο, με βάση τις ίδιες δεσμεύσεις, θα έπρεπε ήδη να είχε καταβληθεί η τέταρτη δόση. Αντ’ αυτού, ούτε καν η δεύτερη δόση πρόκειται να καταβληθεί», σημειώνει.

Ο ΣΥΚΑΛΑ διερωτάται αν το κράτος αρκείται πλέον στην προσφορά «ψίχουλων», εν μέσω τέτοιας πρωτοφανούς οικονομικής ανάπτυξης. «Αν δεν υλοποιηθούν τώρα οι γραπτές και προφορικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας απέναντι σε όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ως ανθρώπινη ασπίδα, χάνοντας τις νόμιμες οικονομίες μιας ζωής για τη διάσωση του Κράτους το 2013, πότε και από ποιον θα υλοποιηθούν;» αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ