Την έντονη απογοήτευση και διαμαρτυρία των κουρεμένων καταθετών για τον προτεινόμενο προϋπολογισμό εκταμίευσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (ΕΤΑ), ύψους €28,725.209 για το 2026, εκφράζει ο ΣΥΚΑΛΑ σε υπόμνημα που κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνεδρίασε τη Δευτέρα.
ΣΥΚΑΛΑ: Απογοήτευση για τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης
Ο ΣΥΚΑΛΑ διαμαρτύρεται για το προτεινόμενο κονδύλι των €28,725.209 για το 2026, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπεται σχέδιο εκταμίευσης ή αποζημίωσης.
Σύμφωνα με τον ΣΥΚΑΛΑ, το ποσό «περίσσεψε» από το σχέδιο του 2025. Αυτό, αναφέρει, σημαίνει ότι δεν υπήρξε σχέδιο εκταμίευσης ή αποζημίωσης για το 2026, όπως αναμενόταν και όπως είχε δεσμευτεί η Πολιτεία, και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για «μια πενιχρή αποζημίωση μόλις 0% έως 2,5% επί των απωλειών των πληγέντων».
«Βρισκόμαστε στο 2026, ένα έτος κατά το οποίο, με βάση τις ίδιες δεσμεύσεις, θα έπρεπε ήδη να είχε καταβληθεί η τέταρτη δόση. Αντ’ αυτού, ούτε καν η δεύτερη δόση πρόκειται να καταβληθεί», σημειώνει.
Ο ΣΥΚΑΛΑ διερωτάται αν το κράτος αρκείται πλέον στην προσφορά «ψίχουλων», εν μέσω τέτοιας πρωτοφανούς οικονομικής ανάπτυξης. «Αν δεν υλοποιηθούν τώρα οι γραπτές και προφορικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας απέναντι σε όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ως ανθρώπινη ασπίδα, χάνοντας τις νόμιμες οικονομίες μιας ζωής για τη διάσωση του Κράτους το 2013, πότε και από ποιον θα υλοποιηθούν;» αναφέρει.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.