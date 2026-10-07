Διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης καταγράφει η αγορά ακινήτων το 2026, παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος κατασκευής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία π...
Σχεδόν 15.000 πωλήσεις ακινήτων το εννιάμηνο του 2026 - Πρωταγωνίστρια η Λεμεσός
Οι πωλήσεις ανά επαρχία τον Σεπτέμβριο και τους πρώτους εννιά μήνες του 2026
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.