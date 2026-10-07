Υφυπουργείο Τουρισμού: Ψαλίδι €15 εκατ. στις δαπάνες το 2027

Μειωμένες κατά €14,8 εκατ. προβλέπονται οι δαπάνες για το Υφυπουργείο Τουρισμού το 2027, σύμφωνα με τις πρόνοιες του κρατικού προϋπολογισμού. Οι προβλεπόμενες δαπάνες του 2027 περιορίζονται στα €59,45 εκατ. σε σχέση με δαπάνες €74,24 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2026. Η σημαντική μείωση των δαπανών του Υφυπουργείου Τουρισμού το 2027 συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη λήξη των έκτακτων αναγκών που σχετίζονταν με την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026. Ειδικότερα, το κονδύλι για «άλλα λειτουργικά έξοδα» περιορίζεται στις €630.200 από €6,43 εκατ. το 2026. Το κονδύλι που αφορά εκστρατείες...

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