Η Κύπρος διεκδικεί νέα μέτρα στήριξης από την ΕΕ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

«Μεταβαίνω στο Λουξεμβούργο με κύριο μέλημα να ληφθούν υπόψη, στις αποφάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, οι επιπτώσεις των ενεργειακών εξελίξεων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση.

«Όπως έχω ήδη δηλώσει δημόσια, έχουμε ζητήσει παρέκκλιση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να μειωθεί ένα κόστος που τα νοικοκυριά το νιώθουν άμεσα, ιδίως τον χειμώνα. Μαζί με άλλα κράτη μέλη, υποστηρίζουμε επίσης ότι χρειάζεται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν και να προστατεύσουν αποτελεσματικά πολίτες και επιχειρήσεις όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Οι κανόνες πρέπει να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα και το πλαίσιο έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί όταν πρόκειται για την ενεργειακή ασφάλεια», προσθέτει.

Στο ECOFIN, επισημαίνει, «το κύριο θέμα είναι η δέσμη για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία. Μια πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θα συμβάλουμε εποικοδομητικά στην προσπάθεια της Ιρλανδικής Προεδρίας για συμφωνία, ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μικρότερων αγορών, όπως η κυπριακή».

«Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η προστασία των πολιτών της πρέπει να προχωρούν μαζί και με αυτή τη λογική θα τοποθετηθώ στις συζητήσεις», καταλήγει.