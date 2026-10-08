ΧΑΚ: Ενδιαφέρον από το Τελ Αβίβ για την ιδιωτικοποίηση

Όπως πληροφορούμαστε, το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε τα σχετικά έγγραφα προκήρυξης του διαγωνισμού για την ιδιωικοποίηση του ΧΑΚ, τα οποία βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας.

Η αποτίμηση του ΧΑΚ εκτιμάται σήμερα μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων ευρώ, με τις κυπριακές αρχές να επιδιώκουν την είσοδο ενός ισχυρού διεθνούς χρηματιστηριακού φορέα που θα προσδώσει βάθος, τεχνογνωσία και αυξημένη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το πλαίσιο του διαγωνισμού, η τελική επιλογή του στρατηγικού επενδυτή αναμένεται να κριθεί στη βάση συνδυασμένων κριτηρίων:

Το 70% θα βαρύνει το προσφερόμενο οικονομικό τίμημα.

Το 30% θα αφορά ποιοτικά και στρατηγικά κριτήρια, όπως το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης και οι τεχνολογικές υποδομές.



Το «κάδρο» της Αθήνας και ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διαγωνισμό φαίνεται να υπάρχει από το Euronext Athens (Χρηματιστήριο Αθηνών) το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το ΧΑΚ μέσω της κοινής πλατφόρμας συναλλαγών.

Το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης από την ελληνική πλευρά θεωρείται πολύ πιθανό. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από άλλους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς ομίλους.