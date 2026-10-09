Ζητούν «λίφτινγκ» στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Παρά την αισιοδοξία του υπουργού Εργασίας για την πορεία των συζητήσεων και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης από τις αρχές του έτους, τα δεδομένα δείχνουν ότι θα απαιτηθεί ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι να υπάρξει θετική κατάληξη, εφόσον βεβαίως αυτή καταστεί εφικτή. O Μαρίνος Μουσσιούτας μετά τις χθεσινές επαφές είπε ότι υπάρχει καλύτερη βάση για να εξεταστεί αν μπορούν να τροποποιηθούν ορισμένα σημεία.

Στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, οι κοινωνικοί εταίροι κατέθεσαν προφορικά τις θέσεις τους επί προνοιών του νομοσχεδίου.

Συντεχνίες

Ο αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, τάχθηκε υπέρ μιας συνολικής και όχι αποσπασματικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με βασικό στόχο την ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων και τη μείωση της φτώχειας των συνταξιούχων, ιδιαίτερα των χαμηλοσυνταξιούχων.

«Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να υπάρξει καμία αύξηση των συνεισφορών των μερών πέραν από αυτές που προβλέπονται στο υφιστάμενο νομοσχέδιο, δεν πρέπει να υπάρξει καμία διαφοροποίηση της συντάξιμης ηλικίας πέραν της διασύνδεσης που υπάρχει με το προσδόκιμο ζωής, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», τόνισε σε δηλώσεις του.

«Είχαμε εντοπίσει μέσα από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, ενδεχόμενες πιθανές διαφοροποιήσεις που θα λειτουργούσαν εις βάρος των μελλοντικών δικαιούχων, είτε αυτό αφορά τη σύνταξη ανικανότητας, είτε τη σύνταξη χηρείας, είτε για τα διάφορα βραχυπρόθεσμα δικαιώματα που προσφέρονται μέσα από το ΤΚΑ», σημείωσε.

Εισηγήσεις ΣΕΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ΣΕΚ εισηγείται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της κοινωνικής σύνταξης (σύνταξη οικοκυράς), να παραμείνει στο κράτος όπως ισχύει σήμερα. Η μεταφορά του κόστους από το κράτος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποστηρίζει, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου για ανάπτυξη.

Σε ότι αφορά το 12% της αναλογιστική μείωσης, η συντεχνία εισηγειται να υπάρξει νέα πρόταση για οριστική ρύθμιση που θα ελαφρύνει και τις μελλοντικές γενιές στο συμπληρωματικό μέρος, μέσα από τη λογική της σταδιακής μείωσης και στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου.

Όσον αφορά το θεσμό των Ταμείων Προνοίας, η ΣΕΚ εκτιμά ότι θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόμενους μέσω συλλογικών συμβάσεων. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της, το νέο Ταμείο Προνοίας θα πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια για όλους και δεν θα πρέπει να επηρεάζει ή να επηρεάζεται από τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας που προκύπτουν κατά κανόνα μέσω των συλλογικών συμβάσεων. Επίσης, σημειώνει ότι το Ταμείο Προνοίας το οποίο θα παραχωρηθεί ως συνταξιοδοτικό ωφέλημα να παραχωρείται στον κάθε συνταξιούχο με μηνιαίες καταβολές στη βάση υπολογισμού του προσδόκιμου έτους ζωής και σε περίπτωση θανάτου νωρίτερα, το υπόλοιπο ποσό να παραχωρείται ως εφάπαξ στους κληρονόμους του. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να παραχωρείται η επιλογή συνδυασμού εφάπαξ αποζημίωσης και μηνιαίας απόδοσης.

Όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι οι εμπειρογνώμονες του ILO σε συνεργασία, με το Υπουργείο Εργασίας και τον Έφορο Συνταξιοδοτικών Παροχών, θα πρέπει να προχωρήσουν στην μελέτη και παρουσίαση στην τεχνική επιτροπή στοιχείων που να σχετίζονται με τον αριθμό εργαζομένων που συμμετέχουν σήμερα στον 3ο Πυλώνα, το νομοθετικό πλαίσιο, τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Εισηγήσεις ΠΕΟ

Σύμφωνα με τη γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, παρά τα θετικά που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, όπως η προσπάθεια να καλυφθούν κενά ασφάλισης και η αναγνώριση της άτυπης φροντίδας, υπάρχουν και αρκετά αρνητικά στοιχεία. Όπως υποστηρίζει, για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου κριτήριο επιλεξιμότητας θα πρέπει να είναι το όριο της φτώχειας με ταυτόχρονη αύξηση του κατώτατου ορίου. Παράλληλα, σημειώνει, η συζήτηση για τις αλλαγές «δεν μπορεί να οδηγεί στο να κάνουμε πιο αρνητικό το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων για τους σημερινούς εισφορείς και μελλοντικούς συνταξιούχους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν μπει μέσα στο νομοσχέδιο πρόνοιες «και καθιστούν πιο αρνητική τη θεμελίωση δικαιωμάτων για το μέλλον». Η προτεινόμενη μεταφορά πιστώσεων από τις εξομοιούμενες στις επιδοτούμενες ή πλασματικές ασφαλιστικές εισφορές επηρεάζει αρνητικά συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως φοιτητές και μητέρες, σημείωσε, καθώς οι περίοδοι αυτές δεν θα προσμετρούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης στα 63 έτη ούτε για συντάξεις χηρείας ή ανικανότητας.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί επίσης η πρόταση για αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση στα 63 χρόνια από τα 33 στα 38 έτη.

Τέλος, οι συντεχνίες ζητούν επίσπευση των χρονοδιαγραμμάτων και αναθεώρηση της τμηματικής απόδοσης, σε 5 δόσεις, των αυξήσεων στις συντάξεις. Οι συντεχνίες ζητούν, επίσης, συμμετοχή στη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ.

Αύξηση ορίου αφυπηρέτησης

Όπως πληροφορούμαστε, ενώ για τις συντεχνίες αποτελεί κόκκινο πανί η ενδεχόμενη αύξηση των εισφορών του ΤΚΑ πέραν αυτών που ήδη προγραμματίζονται και η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, οι εργοδότες έθεσαν εκ νέου στο τραπέζι την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης εάν προκύψει ανάγκη για αύξηση των εισφορών. Την ίδια ώρα, ζήτησαν τους υπολογισμούς για το κόστος των συντάξεων πριν και μετά τη μεταρρύθμιση.

Ο αναπληρωτής γ.γ. του ΚΕΒΕ, Αιμίλιος Μιχαήλ, ζήτησε να αποσυρθεί η πρόνοια για την επιβολή εισφορών στα μερίσματα. Προβληματισμοί εκφράζονται για τον περιορισμό της αναλογιστικής μείωσης των συντάξεων, καθώς και για την κατάργηση της πρόνοιας που εξαιρεί χαριστικές αποζημιώσεις και προμήθειες από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς στο ΤΚΑ.

Αντίρρηση υπάρχει και για τις ασφαλιστικές μονάδες σε φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους. Όσοι εργάζονται π.χ. 5 μήνες, θα λαμβάνουν τα 5/12 της μονάδας, ενώ όσοι δεν εργάζονται ένα χρόνο θα παίρνουν ολόκληρη την μονάδα. Επίσης, εκτιμάται από το ΚΕΒΕ ότι η καταβολή εισφορών στο ΤΚΑ από εργαζομένους ηλικίας 65-67 ετών ίσως να αποτελέσει αντικίνητρο για εργασία. Τέλος, ζητείται να αξιολογηθεί και το θέμα των παροχών σε εργαζομένους άνω των 65, όπως το επίδομα ασθενείας.